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Глава "Моссада" отправился в Катар на переговоры по сектору Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
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22:49 04.07.2024
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Глава "Моссада" отправился в Катар на переговоры по сектору Газа, пишут СМИ
Глава "Моссада" отправился в Катар на переговоры по сектору Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
Глава "Моссада" отправился в Катар на переговоры по сектору Газа, пишут СМИ
Глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T22:49
2024-07-04T22:49
в мире
катар
моссад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников палестинского движения ХАМАС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Барнеа находится на пути в Катар, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, Барнеа встретится с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
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в мире, катар, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Моссад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава "Моссада" отправился в Катар на переговоры по сектору Газа, пишут СМИ

Reuters: "Моссад" отправился в Катар на переговоры о прекращении огня в Газе

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников палестинского движения ХАМАС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Барнеа находится на пути в Катар, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, Барнеа встретится с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
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