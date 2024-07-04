https://ria.ru/20240704/peregovory-1957520382.html

Глава "Моссада" отправился в Катар на переговоры по сектору Газа, пишут СМИ

Глава "Моссада" отправился в Катар на переговоры по сектору Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024

Глава "Моссада" отправился в Катар на переговоры по сектору Газа, пишут СМИ

Глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T22:49

2024-07-04T22:49

2024-07-04T22:49

в мире

катар

моссад

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников палестинского движения ХАМАС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Барнеа находится на пути в Катар, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, Барнеа встретится с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

https://ria.ru/20240704/konflikt-1915630213.html

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в мире, катар, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году