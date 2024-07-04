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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/peregovory-1957457869.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:21
2024-07-04T17:21
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. "Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным", — сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ. Он пояснил, что решение конфликта через посредника невозможно из-за того, что такой посредник вряд ли будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
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в мире, россия, украина, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнил Путин

Путин: РФ выступает за переговоры с Украиной и никогда не отказывалась от них

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.
"Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным", — сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ.
Он пояснил, что решение конфликта через посредника невозможно из-за того, что такой посредник вряд ли будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
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