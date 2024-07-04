https://ria.ru/20240704/peregovory-1957457869.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:21

2024-07-04T17:21

2024-07-04T17:21

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саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. "Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным", — сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ. Он пояснил, что решение конфликта через посредника невозможно из-за того, что такой посредник вряд ли будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

https://ria.ru/20240704/rakety-1957453313.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024