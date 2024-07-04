https://ria.ru/20240704/peregovory-1957450782.html

Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной

Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.07.2024

Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной

Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:03

2024-07-04T17:03

2024-07-04T18:03

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС."Просто сейчас взять объявить прекращение огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", — сказал он.По словам главы государства, нужно добиться, чтобы Украина согласилась на такие шаги, которые были необратимыми и при этом приемлемыми для России."Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение — довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации — и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта", — добавил Путин.Он напомнил, что в 2022 году, когда российские войска стояли под Киевом, Запад настойчиво просил Москву прекратить боевые действия."Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева — мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно", — отметил президент.Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом он считает маловероятным вариант с завершением конфликта с помощью посредников, пояснив, что такой посредник вряд ли будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, тогда условия России уже могут быть другими.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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Путин о посредничестве в украинском конфликте Пояснение Путина по поводу посредничества в украинском конфликте: главный вопрос, по мнению президента, в полномочиях посредников. 2024-07-04T17:03 true PT0M22S

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