https://ria.ru/20240704/peregovory-1957450782.html
Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной
Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.07.2024
Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной
Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:03
2024-07-04T17:03
2024-07-04T18:03
в мире
украина
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957454629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4646f13a8c78401e1de0544b764479d.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС."Просто сейчас взять объявить прекращение огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", — сказал он.По словам главы государства, нужно добиться, чтобы Украина согласилась на такие шаги, которые были необратимыми и при этом приемлемыми для России."Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение — довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации — и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта", — добавил Путин.Он напомнил, что в 2022 году, когда российские войска стояли под Киевом, Запад настойчиво просил Москву прекратить боевые действия."Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева — мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно", — отметил президент.Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом он считает маловероятным вариант с завершением конфликта с помощью посредников, пояснив, что такой посредник вряд ли будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, тогда условия России уже могут быть другими.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957454629_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d03c601425ebae50b8f7e6de6bb4c4f.jpg
Путин о посредничестве в украинском конфликте
Пояснение Путина по поводу посредничества в украинском конфликте: главный вопрос, по мнению президента, в полномочиях посредников.
2024-07-04T17:03
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной
Путин: Москва не может объявить прекращение огня до начала переговоров с Киевом
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.
"Просто сейчас взять объявить прекращение огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", — сказал он.
По словам главы государства, нужно добиться, чтобы Украина согласилась на такие шаги, которые были необратимыми и при этом приемлемыми для России.
«
"Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение — довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации — и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта", — добавил Путин.
Он напомнил, что в 2022 году, когда российские войска стояли под Киевом, Запад настойчиво просил Москву прекратить боевые действия.
"Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева — мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно", — отметил президент.
Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом он считает маловероятным вариант с завершением конфликта с помощью посредников, пояснив, что такой посредник вряд ли будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине
. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, тогда условия России уже могут быть другими.