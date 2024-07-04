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Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.07.2024
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17:03 04.07.2024 (обновлено: 18:03 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/peregovory-1957450782.html
Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной
Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.07.2024
Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной
Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:03
2024-07-04T18:03
в мире
украина
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС."Просто сейчас взять объявить прекращение огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", — сказал он.По словам главы государства, нужно добиться, чтобы Украина согласилась на такие шаги, которые были необратимыми и при этом приемлемыми для России.&quot;Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение — довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации — и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта&quot;, — добавил Путин.Он напомнил, что в 2022 году, когда российские войска стояли под Киевом, Запад настойчиво просил Москву прекратить боевые действия."Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева — мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно", — отметил президент.Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом он считает маловероятным вариант с завершением конфликта с помощью посредников, пояснив, что такой посредник вряд ли будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, тогда условия России уже могут быть другими.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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Путин о посредничестве в украинском конфликте
Пояснение Путина по поводу посредничества в украинском конфликте: главный вопрос, по мнению президента, в полномочиях посредников.
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в мире, украина, россия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной

Путин: Москва не может объявить прекращение огня до начала переговоров с Киевом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.
"Просто сейчас взять объявить прекращение огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", — сказал он.
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По словам главы государства, нужно добиться, чтобы Украина согласилась на такие шаги, которые были необратимыми и при этом приемлемыми для России.
«

"Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение — довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации — и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта", — добавил Путин.

Он напомнил, что в 2022 году, когда российские войска стояли под Киевом, Запад настойчиво просил Москву прекратить боевые действия.
"Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева — мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно", — отметил президент.
Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом он считает маловероятным вариант с завершением конфликта с помощью посредников, пояснив, что такой посредник вряд ли будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ.
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В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, тогда условия России уже могут быть другими.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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