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Путин и эмир Катара провели переговоры на саммите в Астане - РИА Новости, 04.07.2024
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13:23 04.07.2024 (обновлено: 14:39 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/peregovory-1957355456.html
Путин и эмир Катара провели переговоры на саммите в Астане
Путин и эмир Катара провели переговоры на саммите в Астане - РИА Новости, 04.07.2024
Путин и эмир Катара провели переговоры на саммите в Астане
Отношения между Россией и Катаром строятся на дружеской основе, заявил Владимир Путин на встрече с эмиром ближневосточного государства Тамимом бен Хамадом Аль... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:23
2024-07-04T14:39
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Отношения между Россией и Катаром строятся на дружеской основе, заявил Владимир Путин на встрече с эмиром ближневосточного государства Тамимом бен Хамадом Аль Тани, которая прошла в Астане на полях саммита ШОС.Российский лидер поблагодарил Катар за гуманитарные усилия в связи с ситуацией на Украине. "Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей — как с российской, так и с украинской стороны", — добавил глава государства.Аль Тани, в свою очередь, отметил, что Катар хотел бы удовлетворительного для обеих сторон завершения украинского кризиса. Он также поблагодарил за доверие по вопросам возвращения в семьи детей.Путин на встрече напомнил, что Аль Тани давно не посещал Россию, и пригласил его приехать. Он подчеркнул, что это официальное приглашение.&quot;Спасибо вам большое, господин президент, за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию, я его принимаю. Я, со своей стороны, тоже приглашаю вас посетить Катар в удобное для вас время&quot;, — ответил эмир.Объем инвестиций со стороны Дохи в российские проекты Аль Тани оценил в 13 миллиардов долларов и заявил о намерении увеличить объемы вложений.Путин добавил, что товарооборот также "имеет хорошую перспективу роста".Президент России утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Четвертого июля он принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан глава государства пообщается с российскими журналистами.
https://ria.ru/20240424/peregovory-1942070894.html
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Встреча Владимира Путина с эмиром Катара
Путин в Астане встретился с эмиром Катара.Президент поблагодарил за решения гуманитарного характера в связи с украинским кризисом. Также Путин отметил, что двусторонние отношения развиваются на дружеской основе и пригласил эмира в Россию (тот приглашение принял). Эмир в ходе переговоров заявил о желании Катара, чтобы кризис на Украине завершился удовлетворительно для обеих сторон.
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астана, катар, саммит шос в астане – 2024, шос
Астана, Катар, Саммит ШОС в Астане – 2024, ШОС
Путин и эмир Катара провели переговоры на саммите в Астане

В Астане прошли переговоры Путина с эмиром Катара Аль Тани

Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Отношения между Россией и Катаром строятся на дружеской основе, заявил Владимир Путин на встрече с эмиром ближневосточного государства Тамимом бен Хамадом Аль Тани, которая прошла в Астане на полях саммита ШОС.
Российский лидер поблагодарил Катар за гуманитарные усилия в связи с ситуацией на Украине.
«
"Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей — как с российской, так и с украинской стороны", — добавил глава государства.
Аль Тани, в свою очередь, отметил, что Катар хотел бы удовлетворительного для обеих сторон завершения украинского кризиса. Он также поблагодарил за доверие по вопросам возвращения в семьи детей.
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Путин на встрече напомнил, что Аль Тани давно не посещал Россию, и пригласил его приехать. Он подчеркнул, что это официальное приглашение.
«

"Спасибо вам большое, господин президент, за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию, я его принимаю. Я, со своей стороны, тоже приглашаю вас посетить Катар в удобное для вас время", — ответил эмир.

Объем инвестиций со стороны Дохи в российские проекты Аль Тани оценил в 13 миллиардов долларов и заявил о намерении увеличить объемы вложений.
Путин добавил, что товарооборот также "имеет хорошую перспективу роста".
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Президент России утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Четвертого июля он принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан глава государства пообщается с российскими журналистами.
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АстанаКатарСаммит ШОС в Астане – 2024ШОС
 
 
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