https://ria.ru/20240704/peregovory-1957355456.html

Путин и эмир Катара провели переговоры на саммите в Астане

Путин и эмир Катара провели переговоры на саммите в Астане - РИА Новости, 04.07.2024

Путин и эмир Катара провели переговоры на саммите в Астане

Отношения между Россией и Катаром строятся на дружеской основе, заявил Владимир Путин на встрече с эмиром ближневосточного государства Тамимом бен Хамадом Аль... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:23

2024-07-04T13:23

2024-07-04T14:39

астана

катар

саммит шос в астане – 2024

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957364709_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_042f64adbedaf19212991c7f896ddee3.jpg

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Отношения между Россией и Катаром строятся на дружеской основе, заявил Владимир Путин на встрече с эмиром ближневосточного государства Тамимом бен Хамадом Аль Тани, которая прошла в Астане на полях саммита ШОС.Российский лидер поблагодарил Катар за гуманитарные усилия в связи с ситуацией на Украине. "Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей — как с российской, так и с украинской стороны", — добавил глава государства.Аль Тани, в свою очередь, отметил, что Катар хотел бы удовлетворительного для обеих сторон завершения украинского кризиса. Он также поблагодарил за доверие по вопросам возвращения в семьи детей.Путин на встрече напомнил, что Аль Тани давно не посещал Россию, и пригласил его приехать. Он подчеркнул, что это официальное приглашение."Спасибо вам большое, господин президент, за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию, я его принимаю. Я, со своей стороны, тоже приглашаю вас посетить Катар в удобное для вас время", — ответил эмир.Объем инвестиций со стороны Дохи в российские проекты Аль Тани оценил в 13 миллиардов долларов и заявил о намерении увеличить объемы вложений.Путин добавил, что товарооборот также "имеет хорошую перспективу роста".Президент России утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Четвертого июля он принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан глава государства пообщается с российскими журналистами.

https://ria.ru/20240424/peregovory-1942070894.html

https://ria.ru/20240612/tort-1952452231.html

https://ria.ru/20230622/diplomatiya-1879655150.html

астана

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Владимира Путина с эмиром Катара Путин в Астане встретился с эмиром Катара.Президент поблагодарил за решения гуманитарного характера в связи с украинским кризисом. Также Путин отметил, что двусторонние отношения развиваются на дружеской основе и пригласил эмира в Россию (тот приглашение принял). Эмир в ходе переговоров заявил о желании Катара, чтобы кризис на Украине завершился удовлетворительно для обеих сторон. 2024-07-04T13:23 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астана, катар, саммит шос в астане – 2024, шос