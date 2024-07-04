https://ria.ru/20240704/patriarkh-1957480065.html

В Болгарии назвали Константинопольского патриарха еретиком

В Болгарии назвали Константинопольского патриарха еретиком - РИА Новости, 04.07.2024

В Болгарии назвали Константинопольского патриарха еретиком

Болгарские верующие на интронизации (возведении в сан) нового патриарха Болгарского Даниила встретили патриарха Константинопольского Варфоломея возгласами... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:28

2024-07-04T18:28

2024-07-04T18:28

религия

украина

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

религия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Болгарские верующие на интронизации (возведении в сан) нового патриарха Болгарского Даниила встретили патриарха Константинопольского Варфоломея возгласами "Еретик!", следует из видеозаписи.На размещенной в YouTube записи прямого эфира болгарского телеканала Nova с интронизацией патриарха Болгарского Даниила видно, что приехавшего на нее патриарха Варфоломея верующие перед храмом, где происходила интронизация, встречают возгласами "Еретик!"Митрополит Видинский Даниил был избран патриархом Болгарской православной церкви (БПЦ), его интронизация состоялась в этот же день. Он неоднократно заявлял, что действия Константинопольского патриархата на Украине нарушают каноническую традицию и вызваны, в числе прочего, отрицанием принципа соборности в православии.В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной из нескольких неканонических организаций, "томос об автокефалии", то есть грамоту о независимости. ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее. В ответ на это Русская православная церковь разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, а впоследствии - с признавшими ПЦУ первоиерархами других Церквей.

https://ria.ru/20240702/soyuznik-1956696158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия