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В Кишиневе будут дополнительно проверять пассажиров из Москвы - РИА Новости, 04.07.2024
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18:12 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/passazhir-1957475959.html
В Кишиневе будут дополнительно проверять пассажиров из Москвы
В Кишиневе будут дополнительно проверять пассажиров из Москвы - РИА Новости, 04.07.2024
В Кишиневе будут дополнительно проверять пассажиров из Москвы
Молдавская авиакомпания Flyone заявила о том, что теперь пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:12
2024-07-04T18:12
в мире
кишинев
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москва
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КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Молдавская авиакомпания Flyone заявила о том, что теперь пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а список пассажиров передавать компетентным органам республики. В последнее время для пассажиров, прибывающим в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, а это вместе со стамбульским рейсом единственные воздушные маршруты из столицы России, устраивают в кишиневском аэропорту многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Среди тех, кто подвергается особому досмотру, представители оппозиционного блока "Победа". Молдавская авиакомпания Flyone выпустила в четверг на своем сайте релиз о том, что устанавливает новые правила поездок, действительные для всех рейсов в Кишинев через Ереван. В нем отмечается, что эти меры поддержат усилия государственных учреждений в борьбе с нелегальной миграцией, терроризмом и другой незаконной деятельностью, угрожающей конституционному строю. "Основные изменения… Список пассажиров рейсов Ереван-Кишинев будет передан компетентным органам Молдовы перед вылетом… Власти будут проводить дополнительные проверки до взлета и посадки, чтобы выявить и предотвратить любую потенциальную угрозу безопасности", - говорится в релизе авиакомпании Flyone В компании отметили, что продолжить путешествие смогут только пассажиры, получившие подтверждение о допуске к рейсу, а в Ереване все пассажиры будут подвергаться дополнительному контролю безопасности при пересечении государственной границы и/или посадке в самолет. Также подчеркнули, что устанавливается лимит на провоз наличных денег в размере 3000 долларов США или эквивалент этой суммы в любой валюте, и декларировать сумму денег, которой располагают при пересечении границы, должны все пассажиры. "Пассажиры, которые имеют наличные на сумму более 3000 долларов США и не могут обосновать происхождение денег, не смогут продолжить путешествие. Происхождение средств может быть подтверждено официальными документами, выданными государственными органами, работодателем, договорами купли-продажи и т.п.", - поясняется в сообщении. Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, кишинев, ереван, москва, евгения гуцул, дмитрий константинов, евразийский экономический союз
В мире, Кишинев, Ереван, Москва, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Евразийский экономический союз
В Кишиневе будут дополнительно проверять пассажиров из Москвы

В Кишиневе будут особенно проверять пассажиров из Москвы транзитом через Ереван

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Кишинева
Здание аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Здание аэропорта Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Молдавская авиакомпания Flyone заявила о том, что теперь пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а список пассажиров передавать компетентным органам республики.
В последнее время для пассажиров, прибывающим в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, а это вместе со стамбульским рейсом единственные воздушные маршруты из столицы России, устраивают в кишиневском аэропорту многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Среди тех, кто подвергается особому досмотру, представители оппозиционного блока "Победа".
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Молдавская авиакомпания Flyone выпустила в четверг на своем сайте релиз о том, что устанавливает новые правила поездок, действительные для всех рейсов в Кишинев через Ереван. В нем отмечается, что эти меры поддержат усилия государственных учреждений в борьбе с нелегальной миграцией, терроризмом и другой незаконной деятельностью, угрожающей конституционному строю.
"Основные изменения… Список пассажиров рейсов Ереван-Кишинев будет передан компетентным органам Молдовы перед вылетом… Власти будут проводить дополнительные проверки до взлета и посадки, чтобы выявить и предотвратить любую потенциальную угрозу безопасности", - говорится в релизе авиакомпании Flyone
В компании отметили, что продолжить путешествие смогут только пассажиры, получившие подтверждение о допуске к рейсу, а в Ереване все пассажиры будут подвергаться дополнительному контролю безопасности при пересечении государственной границы и/или посадке в самолет. Также подчеркнули, что устанавливается лимит на провоз наличных денег в размере 3000 долларов США или эквивалент этой суммы в любой валюте, и декларировать сумму денег, которой располагают при пересечении границы, должны все пассажиры.
"Пассажиры, которые имеют наличные на сумму более 3000 долларов США и не могут обосновать происхождение денег, не смогут продолжить путешествие. Происхождение средств может быть подтверждено официальными документами, выданными государственными органами, работодателем, договорами купли-продажи и т.п.", - поясняется в сообщении.
Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
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В миреКишиневЕреванМоскваЕвгения ГуцулДмитрий КонстантиновЕвразийский экономический союз
 
 
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