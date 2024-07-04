https://ria.ru/20240704/passazhir-1957475959.html

В Кишиневе будут дополнительно проверять пассажиров из Москвы

В Кишиневе будут дополнительно проверять пассажиров из Москвы - РИА Новости, 04.07.2024

В Кишиневе будут дополнительно проверять пассажиров из Москвы

Молдавская авиакомпания Flyone заявила о том, что теперь пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:12

2024-07-04T18:12

2024-07-04T18:12

в мире

кишинев

ереван

москва

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дмитрий константинов

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Молдавская авиакомпания Flyone заявила о том, что теперь пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а список пассажиров передавать компетентным органам республики. В последнее время для пассажиров, прибывающим в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, а это вместе со стамбульским рейсом единственные воздушные маршруты из столицы России, устраивают в кишиневском аэропорту многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Среди тех, кто подвергается особому досмотру, представители оппозиционного блока "Победа". Молдавская авиакомпания Flyone выпустила в четверг на своем сайте релиз о том, что устанавливает новые правила поездок, действительные для всех рейсов в Кишинев через Ереван. В нем отмечается, что эти меры поддержат усилия государственных учреждений в борьбе с нелегальной миграцией, терроризмом и другой незаконной деятельностью, угрожающей конституционному строю. "Основные изменения… Список пассажиров рейсов Ереван-Кишинев будет передан компетентным органам Молдовы перед вылетом… Власти будут проводить дополнительные проверки до взлета и посадки, чтобы выявить и предотвратить любую потенциальную угрозу безопасности", - говорится в релизе авиакомпании Flyone В компании отметили, что продолжить путешествие смогут только пассажиры, получившие подтверждение о допуске к рейсу, а в Ереване все пассажиры будут подвергаться дополнительному контролю безопасности при пересечении государственной границы и/или посадке в самолет. Также подчеркнули, что устанавливается лимит на провоз наличных денег в размере 3000 долларов США или эквивалент этой суммы в любой валюте, и декларировать сумму денег, которой располагают при пересечении границы, должны все пассажиры. "Пассажиры, которые имеют наличные на сумму более 3000 долларов США и не могут обосновать происхождение денег, не смогут продолжить путешествие. Происхождение средств может быть подтверждено официальными документами, выданными государственными органами, работодателем, договорами купли-продажи и т.п.", - поясняется в сообщении. Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

кишинев

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в мире, кишинев, ереван, москва, евгения гуцул, дмитрий константинов, евразийский экономический союз