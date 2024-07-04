В Кишиневе будут дополнительно проверять пассажиров из Москвы
В Кишиневе будут особенно проверять пассажиров из Москвы транзитом через Ереван
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Здание аэропорта Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Молдавская авиакомпания Flyone заявила о том, что теперь пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а список пассажиров передавать компетентным органам республики.
В последнее время для пассажиров, прибывающим в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, а это вместе со стамбульским рейсом единственные воздушные маршруты из столицы России, устраивают в кишиневском аэропорту многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Среди тех, кто подвергается особому досмотру, представители оппозиционного блока "Победа".
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Молдавская авиакомпания Flyone выпустила в четверг на своем сайте релиз о том, что устанавливает новые правила поездок, действительные для всех рейсов в Кишинев через Ереван. В нем отмечается, что эти меры поддержат усилия государственных учреждений в борьбе с нелегальной миграцией, терроризмом и другой незаконной деятельностью, угрожающей конституционному строю.
"Основные изменения… Список пассажиров рейсов Ереван-Кишинев будет передан компетентным органам Молдовы перед вылетом… Власти будут проводить дополнительные проверки до взлета и посадки, чтобы выявить и предотвратить любую потенциальную угрозу безопасности", - говорится в релизе авиакомпании Flyone
В компании отметили, что продолжить путешествие смогут только пассажиры, получившие подтверждение о допуске к рейсу, а в Ереване все пассажиры будут подвергаться дополнительному контролю безопасности при пересечении государственной границы и/или посадке в самолет. Также подчеркнули, что устанавливается лимит на провоз наличных денег в размере 3000 долларов США или эквивалент этой суммы в любой валюте, и декларировать сумму денег, которой располагают при пересечении границы, должны все пассажиры.
"Пассажиры, которые имеют наличные на сумму более 3000 долларов США и не могут обосновать происхождение денег, не смогут продолжить путешествие. Происхождение средств может быть подтверждено официальными документами, выданными государственными органами, работодателем, договорами купли-продажи и т.п.", - поясняется в сообщении.
Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
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