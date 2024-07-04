В Кировской области собрали около 20 килограммов монет для памятника воинам
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиПочти 20 кг советских монет для памятника на Поклонной горе собрали в Кирове
Почти 20 кг советских монет для памятника на Поклонной горе собрали в Кирове
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Жители Кировской области собрали около 20 килограммов монет советского периода для создания памятника воинам в рамках российско-белорусской акции "Живая память благодарных поколений", сообщает пресс-служба правительства региона.
Собранные в России и Белоруссии монеты советских времен переплавят в слитки, которые станут частью памятных знаков, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Памятник планируют установить в 2025 году в Москве на Поклонной горе в преддверии 80-летия Великой Победы.
"Старт проекту в Кировской области дал глава региона Александр Соколов в День Победы. Он отметил, что для Кировской области и Кирова – города трудовой доблести, который в этом году отмечает своё 650-летие, участие в таком проекте значимо и символично. На сегодняшний день, через два месяца после старта акции, общий вес монет, собранный в специальную колбу в Музее воинской славы, достиг почти 20 килограммов", - говорится в сообщении.
Первый памятный знак уже установлен в Минске, второй изготовлен и ждёт установки в Брестской крепости в 2024 году – к юбилею освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Акция реализуется при участии фонда имени Алексея Талая (Белоруссия), Музея Победы (РФ), фонда "Единое Отечество" (белорусско-российский благотворительный фонд), ассоциации исторических и военно-исторических музеев.
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