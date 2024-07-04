https://ria.ru/20240704/pamyatnik-1957463972.html

В Кировской области собрали около 20 килограммов монет для памятника воинам

В Кировской области собрали около 20 килограммов монет для памятника воинам - РИА Новости, 04.07.2024

В Кировской области собрали около 20 килограммов монет для памятника воинам

Жители Кировской области собрали около 20 килограммов монет советского периода для создания памятника воинам в рамках российско-белорусской акции "Живая память... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:44

2024-07-04T17:44

2024-07-04T17:44

кировская область

кировская область

белоруссия

россия

александр соколов

музей победы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Жители Кировской области собрали около 20 килограммов монет советского периода для создания памятника воинам в рамках российско-белорусской акции "Живая память благодарных поколений", сообщает пресс-служба правительства региона. Собранные в России и Белоруссии монеты советских времен переплавят в слитки, которые станут частью памятных знаков, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Памятник планируют установить в 2025 году в Москве на Поклонной горе в преддверии 80-летия Великой Победы. "Старт проекту в Кировской области дал глава региона Александр Соколов в День Победы. Он отметил, что для Кировской области и Кирова – города трудовой доблести, который в этом году отмечает своё 650-летие, участие в таком проекте значимо и символично. На сегодняшний день, через два месяца после старта акции, общий вес монет, собранный в специальную колбу в Музее воинской славы, достиг почти 20 килограммов", - говорится в сообщении. Первый памятный знак уже установлен в Минске, второй изготовлен и ждёт установки в Брестской крепости в 2024 году – к юбилею освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Акция реализуется при участии фонда имени Алексея Талая (Белоруссия), Музея Победы (РФ), фонда "Единое Отечество" (белорусско-российский благотворительный фонд), ассоциации исторических и военно-исторических музеев.

https://ria.ru/20240327/most-1936158542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кировская область, белоруссия, россия, александр соколов, музей победы