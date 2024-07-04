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Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир
Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир - РИА Новости, 04.07.2024
Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир
Катар ценит отношения с Россией, которые являются крепкими и строятся на взаимном уважении и доверии, заявил эмир Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе переговоров с... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:31
2024-07-04T13:31
2024-07-04T14:18
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тамим бен хамад аль тани
владимир путин
в мире
астана
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар ценит отношения с Россией, которые являются крепкими и строятся на взаимном уважении и доверии, заявил эмир Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане на полях саммита ШОС.Президент России утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Четвертого июля он принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан глава государства пообщается с российскими журналистами.
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катар, россия, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, в мире, астана, саммит шос в астане – 2024
Катар, Россия, Тамим бен Хамад Аль Тани, Владимир Путин, В мире, Астана, Саммит ШОС в Астане – 2024
Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир
Эмир Аль Тани: отношения РФ и Катара строятся на взаимном уважении и доверии