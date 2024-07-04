https://ria.ru/20240704/otnosheniya-1957360448.html

Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир

Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир - РИА Новости, 04.07.2024

Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир

Катар ценит отношения с Россией, которые являются крепкими и строятся на взаимном уважении и доверии, заявил эмир Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе переговоров с... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:31

2024-07-04T13:31

2024-07-04T14:18

катар

россия

тамим бен хамад аль тани

владимир путин

в мире

астана

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957355776_0:74:2896:1703_1920x0_80_0_0_24d16b09a97b9759d67772be0317ebc7.jpg

АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар ценит отношения с Россией, которые являются крепкими и строятся на взаимном уважении и доверии, заявил эмир Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане на полях саммита ШОС.Президент России утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Четвертого июля он принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан глава государства пообщается с российскими журналистами.

https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html

катар

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

катар, россия, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, в мире, астана, саммит шос в астане – 2024