Рейтинг@Mail.ru
Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 04.07.2024 (обновлено: 14:18 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/otnosheniya-1957360448.html
Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир
Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир - РИА Новости, 04.07.2024
Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир
Катар ценит отношения с Россией, которые являются крепкими и строятся на взаимном уважении и доверии, заявил эмир Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе переговоров с... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:31
2024-07-04T14:18
катар
россия
тамим бен хамад аль тани
владимир путин
в мире
астана
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957355776_0:74:2896:1703_1920x0_80_0_0_24d16b09a97b9759d67772be0317ebc7.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар ценит отношения с Россией, которые являются крепкими и строятся на взаимном уважении и доверии, заявил эмир Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане на полях саммита ШОС.Президент России утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Четвертого июля он принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан глава государства пообщается с российскими журналистами.
https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html
катар
россия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957355776_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6271457e31bff7e48dd429675ffebed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, россия, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, в мире, астана, саммит шос в астане – 2024
Катар, Россия, Тамим бен Хамад Аль Тани, Владимир Путин, В мире, Астана, Саммит ШОС в Астане – 2024
Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир

Эмир Аль Тани: отношения РФ и Катара строятся на взаимном уважении и доверии

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар ценит отношения с Россией, которые являются крепкими и строятся на взаимном уважении и доверии, заявил эмир Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане на полях саммита ШОС.
Президент России утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Четвертого июля он принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан глава государства пообщается с российскими журналистами.
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы
7 августа 2023, 09:04
 
КатарРоссияТамим бен Хамад Аль ТаниВладимир ПутинВ миреАстанаСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала