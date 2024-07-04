https://ria.ru/20240704/otdelenie-1957380086.html
На Кипре открылось отделение Международного движения русофилов
На Кипре открылось отделение Международного движения русофилов - РИА Новости, 04.07.2024
На Кипре открылось отделение Международного движения русофилов
Национальное отделение Международного движения русофилов (МДР) открылось на Кипре, торжественная церемония прошла в среду в Российском центре науки и культуры,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:16
2024-07-04T14:16
2024-07-04T14:35
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АФИНЫ, 4 июл — РИА Новости. Национальное отделение Международного движения русофилов (МДР) открылось на Кипре, торжественная церемония прошла в среду в Российском центре науки и культуры, сообщили РИА Новости в РЦНК в Никосии. Возглавил новое кипрское отделение МДР президент Общества дружбы и культурных связей "Кипр-Россия" Михаил (Микис) Филаниотис. "В церемонии приняли участие киприоты, выступающие за развитие сотрудничества с Россией, за поддержание дружбы между кипрским и российским народами. Почетными гостями события стали представители из Болгарии, Румынии и Чехии", - сообщили в РЦНК. Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков обратился к участникам с приветствием, он выразил поддержку новому отделению МДР. "В адрес собрания были направлены приветствия от директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой и настоятеля храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Павла Поваляева", - сообщили в РЦНК. "Открытие кипрского отделения Международного движения русофилов стало важным шагом в укреплении культурных и дружественных связей между Россией и Кипром. Мы верим, что новое отделение МДР будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению взаимопонимания между нашими народами", - сказали в Российском центре науки и культуры.
https://ria.ru/20240227/putin-1929707405.html
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россия, кипр, никосия (город), мурат зязиков, мария захарова, николай чудотворец, рцнк, в мире
Россия, Кипр, Никосия (город), Мурат Зязиков, Мария Захарова, Николай Чудотворец, РЦНК, В мире
На Кипре открылось отделение Международного движения русофилов
На Кипре прошла церемония открытия отделения Международного движения русофилов