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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.07.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:05
2024-07-04T17:05
2024-07-04T17:05
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в 16.45 мск, через 13 минут отменили угрозу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области сообщил об отмене ракетной опасности