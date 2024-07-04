https://ria.ru/20240704/opasnost-1957442554.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.07.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:48

2024-07-04T16:48

2024-07-04T16:54

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

безопасность

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, шебекино, безопасность, вячеслав гладков