Рейтинг@Mail.ru
В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/omsk-1957472776.html
В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш
В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш - РИА Новости, 04.07.2024
В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш
В Омской области возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, на которого обрушился песчаный откос, сообщили в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:59
2024-07-04T17:59
происшествия
омская область
россия
иртыш (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957471864_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_83064cdfa8923114698b81d8075aa2ab.jpg
ОМСК, 4 июл - РИА Новости. В Омской области возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, на которого обрушился песчаный откос, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. ЧП произошло вечером 3 июля на берегу реки Иртыш в поселке Междуречье Тарского района Омской области. "При обрушении песчаного откоса погиб 12-летний мальчик, который гулял вместе с ровесником. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Второй мальчик получил незначительные травмы, смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь", - сообщили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20240704/kuzbass-1957361442.html
https://ria.ru/20230919/plita-1897277191.html
омская область
россия
иртыш (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957471864_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_806e1ea50db43591f5515ef307f438ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, россия, иртыш (река)
Происшествия, Омская область, Россия, Иртыш (река)
В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш

В Омской области ребенок погиб при обрушении песчаного откоса на берегу Иртыша

© Фото : СУ СК России по Омской областиМесто гибели 12-летнего мальчика в результате обрушения песчаного берега реки Иртыш
Место гибели 12-летнего мальчика в результате обрушения песчаного берега реки Иртыш - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : СУ СК России по Омской области
Место гибели 12-летнего мальчика в результате обрушения песчаного берега реки Иртыш
Читать ria.ru в
ОМСК, 4 июл - РИА Новости. В Омской области возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, на которого обрушился песчаный откос, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.
ЧП произошло вечером 3 июля на берегу реки Иртыш в поселке Междуречье Тарского района Омской области.
Обрушившиеся этажи Дома детского творчества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Кузбассе обрушились четыре этажа Дома детского творчества
Вчера, 13:34
"При обрушении песчаного откоса погиб 12-летний мальчик, который гулял вместе с ровесником. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Второй мальчик получил незначительные травмы, смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь", - сообщили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
В Якутске бетонная плита обрушилась на детей - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Якутске бетонная плита обрушилась на детей, погибла девочка
19 сентября 2023, 15:45
 
ПроисшествияОмская областьРоссияИртыш (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала