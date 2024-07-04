https://ria.ru/20240704/omsk-1957472776.html

В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш

В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш - РИА Новости, 04.07.2024

В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш

В Омской области возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, на которого обрушился песчаный откос, сообщили в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:59

2024-07-04T17:59

2024-07-04T17:59

происшествия

омская область

россия

иртыш (река)

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ОМСК, 4 июл - РИА Новости. В Омской области возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, на которого обрушился песчаный откос, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. ЧП произошло вечером 3 июля на берегу реки Иртыш в поселке Междуречье Тарского района Омской области. "При обрушении песчаного откоса погиб 12-летний мальчик, который гулял вместе с ровесником. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Второй мальчик получил незначительные травмы, смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь", - сообщили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20240704/kuzbass-1957361442.html

https://ria.ru/20230919/plita-1897277191.html

омская область

россия

иртыш (река)

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происшествия, омская область, россия, иртыш (река)