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В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш
В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш - РИА Новости, 04.07.2024
В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш
В Омской области возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, на которого обрушился песчаный откос, сообщили в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:59
2024-07-04T17:59
2024-07-04T17:59
происшествия
омская область
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иртыш (река)
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ОМСК, 4 июл - РИА Новости. В Омской области возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, на которого обрушился песчаный откос, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. ЧП произошло вечером 3 июля на берегу реки Иртыш в поселке Междуречье Тарского района Омской области. "При обрушении песчаного откоса погиб 12-летний мальчик, который гулял вместе с ровесником. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Второй мальчик получил незначительные травмы, смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь", - сообщили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20240704/kuzbass-1957361442.html
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происшествия, омская область, россия, иртыш (река)
Происшествия, Омская область, Россия, Иртыш (река)
В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш
В Омской области ребенок погиб при обрушении песчаного откоса на берегу Иртыша