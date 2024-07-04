https://ria.ru/20240704/odessa-1957444151.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 04.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в четверг в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:52

2024-07-04T16:52

2024-07-04T16:52

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", "В Одессе слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Ранее в четверг воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе и в Одесской, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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