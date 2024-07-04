https://ria.ru/20240704/obstrel-1957476358.html

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 04.07.2024

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:14

2024-07-04T18:14

2024-07-04T18:18

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Победы погиб мирный горловчанин. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 17.30 выпустили два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по центру Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол