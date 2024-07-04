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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 04.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:57
2024-07-04T17:57
2024-07-04T17:57
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.45 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 14.30 по 17.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку