https://ria.ru/20240704/obstrel-1957394000.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки, в том числе центр, выпустив за три часа 14 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:51

2024-07-04T14:51

2024-07-04T14:51

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки, в том числе центр, выпустив за три часа 14 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 13:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 13.15 до 14.15 было выпущено еще восемь снарядов по Петровскому району Донецка, а также Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

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донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк