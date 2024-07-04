https://ria.ru/20240704/obstrel-1957394000.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки, в том числе центр, выпустив за три часа 14 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:51
2024-07-04T14:51
2024-07-04T14:51
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки, в том числе центр, выпустив за три часа 14 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 13:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 13.15 до 14.15 было выпущено еще восемь снарядов по Петровскому району Донецка, а также Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке