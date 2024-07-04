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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/obstrel-1957394000.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки, в том числе центр, выпустив за три часа 14 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:51
2024-07-04T14:51
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки, в том числе центр, выпустив за три часа 14 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 13:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 13.15 до 14.15 было выпущено еще восемь снарядов по Петровскому району Донецка, а также Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и районы Горловки, в том числе центр, выпустив за три часа 14 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 13:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, с 13.15 до 14.15 было выпущено еще восемь снарядов по Петровскому району Донецка, а также Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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