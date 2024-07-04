https://ria.ru/20240704/obse-1957369896.html

Захарова рассказала о судьбе ПА ОБСЕ без России

Захарова рассказала о судьбе ПА ОБСЕ без России - РИА Новости, 04.07.2024

Захарова рассказала о судьбе ПА ОБСЕ без России

После приостановки участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ платформа рискует стать политическим рудиментом, всё больше будет уходить от своего главного... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:59

2024-07-04T13:59

2024-07-04T13:59

россия

москва

мария захарова

валентина матвиенко

обсе

совет федерации рф

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. После приостановки участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ платформа рискует стать политическим рудиментом, всё больше будет уходить от своего главного предназначения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Госдума и Совет Федерации приняли заявления палат Федерального собрания о приостановке участия России в ПА ОБСЕ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету СФ незамедлительно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия делегации РФ в организации. "Очевидно, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения – платформы для межпарламентского диалога, а с приостановкой участия российской делегации ее работа вообще рискует стать политическим рудиментом", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства. Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что приостановка участия Москвы в работе ПА ОБСЕ является "следствием откровенно дискриминационной политики в отношении российских парламентариев со стороны ряда государств, которые под надуманными предлогами блокировали их участие в мероприятиях ассамблеи".

https://ria.ru/20240703/obse-1957120278.html

https://ria.ru/20240628/obse-1956146418.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, мария захарова, валентина матвиенко, обсе, совет федерации рф, госдума рф, в мире