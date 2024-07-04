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Захарова рассказала о судьбе ПА ОБСЕ без России - РИА Новости, 04.07.2024
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13:59 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/obse-1957369896.html
Захарова рассказала о судьбе ПА ОБСЕ без России
Захарова рассказала о судьбе ПА ОБСЕ без России - РИА Новости, 04.07.2024
Захарова рассказала о судьбе ПА ОБСЕ без России
После приостановки участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ платформа рискует стать политическим рудиментом, всё больше будет уходить от своего главного... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:59
2024-07-04T13:59
россия
москва
мария захарова
валентина матвиенко
обсе
совет федерации рф
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. После приостановки участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ платформа рискует стать политическим рудиментом, всё больше будет уходить от своего главного предназначения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Госдума и Совет Федерации приняли заявления палат Федерального собрания о приостановке участия России в ПА ОБСЕ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету СФ незамедлительно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия делегации РФ в организации. "Очевидно, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения – платформы для межпарламентского диалога, а с приостановкой участия российской делегации ее работа вообще рискует стать политическим рудиментом", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства. Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что приостановка участия Москвы в работе ПА ОБСЕ является "следствием откровенно дискриминационной политики в отношении российских парламентариев со стороны ряда государств, которые под надуманными предлогами блокировали их участие в мероприятиях ассамблеи".
https://ria.ru/20240703/obse-1957120278.html
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россия, москва, мария захарова, валентина матвиенко, обсе, совет федерации рф, госдума рф, в мире
Россия, Москва, Мария Захарова, Валентина Матвиенко, ОБСЕ, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, В мире
Захарова рассказала о судьбе ПА ОБСЕ без России

Захарова: без России ПА ОБСЕ рискует стать политическим рудиментом

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг ОБСЕ
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. После приостановки участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ платформа рискует стать политическим рудиментом, всё больше будет уходить от своего главного предназначения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли заявления палат Федерального собрания о приостановке участия России в ПА ОБСЕ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету СФ незамедлительно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия делегации РФ в организации.
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"Очевидно, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения – платформы для межпарламентского диалога, а с приостановкой участия российской делегации ее работа вообще рискует стать политическим рудиментом", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.
Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что приостановка участия Москвы в работе ПА ОБСЕ является "следствием откровенно дискриминационной политики в отношении российских парламентариев со стороны ряда государств, которые под надуманными предлогами блокировали их участие в мероприятиях ассамблеи".
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РоссияМоскваМария ЗахароваВалентина МатвиенкоОБСЕСовет Федерации РФГосдума РФВ мире
 
 
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