Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье за полгода ввели свыше 400 новых предприятий общепита - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:16 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/obschepit-1957429898.html
В Подмосковье за полгода ввели свыше 400 новых предприятий общепита
В Подмосковье за полгода ввели свыше 400 новых предприятий общепита - РИА Новости, 04.07.2024
В Подмосковье за полгода ввели свыше 400 новых предприятий общепита
Свыше 400 новых предприятий общепита введены в Подмосковье за первое полугодие 2024 года, всего в регионе сегодня работают свыше 8 тысяч точек общественного... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:16
2024-07-04T16:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
щелково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869504733_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_ec1353ea96c92be37d3bd9726ddaf464.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Свыше 400 новых предприятий общепита введены в Подмосковье за первое полугодие 2024 года, всего в регионе сегодня работают свыше 8 тысяч точек общественного питания, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "За первое полугодие в регионе введено свыше 400 новых предприятий общепита, создано более 2,7 тысячи новых рабочих мест. Лидерами по вводу новых предприятий общественного питания за этот период стали: Красногорск (76 предприятий), Щелково (22 предприятия), Королев (21 предприятие), Одинцово (20 предприятий), Наро-Фоминск и Сергиев Посад (по 17 предприятий)", - отметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что на текущий момент в регионе работают свыше 8 тысяч предприятий общественного питания: 4236 кафе, 1098 ресторанов, 1129 предприятий быстрого питания, 445 производств на вынос, 381 бар, 307 столовых, 125 буфетов, 173 кулинарии, 161 закусочная. "Открытие предприятий общественного питания способствует созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни населения региона", — сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231128/obschepit-1912484691.html
московская область (подмосковье)
красногорск
щелково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869504733_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_c420a122758a16da54895dde8a1c96aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), красногорск, щелково
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Щелково

В Подмосковье за полгода ввели свыше 400 новых предприятий общепита

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПосетители на летней веранде кафе
Посетители на летней веранде кафе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Посетители на летней веранде кафе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Свыше 400 новых предприятий общепита введены в Подмосковье за первое полугодие 2024 года, всего в регионе сегодня работают свыше 8 тысяч точек общественного питания, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"За первое полугодие в регионе введено свыше 400 новых предприятий общепита, создано более 2,7 тысячи новых рабочих мест. Лидерами по вводу новых предприятий общественного питания за этот период стали: Красногорск (76 предприятий), Щелково (22 предприятия), Королев (21 предприятие), Одинцово (20 предприятий), Наро-Фоминск и Сергиев Посад (по 17 предприятий)", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что на текущий момент в регионе работают свыше 8 тысяч предприятий общественного питания: 4236 кафе, 1098 ресторанов, 1129 предприятий быстрого питания, 445 производств на вынос, 381 бар, 307 столовых, 125 буфетов, 173 кулинарии, 161 закусочная.
"Открытие предприятий общественного питания способствует созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни населения региона", — сообщили в пресс-службе.
Приготовление еды в столовой - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Более 20 предприятий общепита откроют в Подмосковье до конца года
28 ноября 2023, 19:43
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскЩелково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала