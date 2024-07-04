https://ria.ru/20240704/obschepit-1957429898.html

В Подмосковье за полгода ввели свыше 400 новых предприятий общепита

В Подмосковье за полгода ввели свыше 400 новых предприятий общепита - РИА Новости, 04.07.2024

В Подмосковье за полгода ввели свыше 400 новых предприятий общепита

Свыше 400 новых предприятий общепита введены в Подмосковье за первое полугодие 2024 года, всего в регионе сегодня работают свыше 8 тысяч точек общественного... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:16

2024-07-04T16:16

2024-07-04T16:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

щелково

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Свыше 400 новых предприятий общепита введены в Подмосковье за первое полугодие 2024 года, всего в регионе сегодня работают свыше 8 тысяч точек общественного питания, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "За первое полугодие в регионе введено свыше 400 новых предприятий общепита, создано более 2,7 тысячи новых рабочих мест. Лидерами по вводу новых предприятий общественного питания за этот период стали: Красногорск (76 предприятий), Щелково (22 предприятия), Королев (21 предприятие), Одинцово (20 предприятий), Наро-Фоминск и Сергиев Посад (по 17 предприятий)", - отметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что на текущий момент в регионе работают свыше 8 тысяч предприятий общественного питания: 4236 кафе, 1098 ресторанов, 1129 предприятий быстрого питания, 445 производств на вынос, 381 бар, 307 столовых, 125 буфетов, 173 кулинарии, 161 закусочная. "Открытие предприятий общественного питания способствует созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни населения региона", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231128/obschepit-1912484691.html

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красногорск

щелково

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), красногорск, щелково