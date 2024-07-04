https://ria.ru/20240704/natsvalyuty-1957386287.html

ЦБ прорабатывает со странами взаимодействие платформ цифровых нацвалют

ЦБ прорабатывает со странами взаимодействие платформ цифровых нацвалют - РИА Новости, 04.07.2024

ЦБ прорабатывает со странами взаимодействие платформ цифровых нацвалют

ЦБ РФ с несколькими странами прорабатывает порядок взаимодействия платформ национальных цифровых валют, сроки запуска будут понятны в 2025 году, сообщила... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:32

2024-07-04T14:32

2024-07-04T14:32

россия

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с несколькими странами прорабатывает порядок взаимодействия платформ национальных цифровых валют, сроки запуска будут понятны в 2025 году, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Мы технически готовы такие пилоты реализовывать, мы прорабатываем с несколькими странами порядок взаимодействия платформ национальных цифровых валют", - ответила Скоробогатова на вопрос о сроках и возможности реализации трансграничного проекта с цифровым рублем. "Говорить о сроках запуска преждевременно, но хорошо, что мы вообще эту тему начали обсуждать и вывели ее в рабочее русло с рядом стран. Я думаю, более понятно по срокам будет в следующем году", - добавила она.

https://ria.ru/20240704/shos-1957287083.html

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россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), в мире