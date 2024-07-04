https://ria.ru/20240704/nato-1957485177.html

СМИ: НАТО подготовит договор о расширении сотрудничества со странами АТР

СМИ: НАТО подготовит договор о расширении сотрудничества со странами АТР - РИА Новости, 04.07.2024

СМИ: НАТО подготовит договор о расширении сотрудничества со странами АТР

НАТО планирует подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей на следующей неделе,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:50

2024-07-04T18:50

2024-07-04T18:51

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. НАТО планирует подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей на следующей неделе, сообщает издание Nikkei Asia. "Документ разъяснит рамки сотрудничества между НАТО и четырьмя странами, что позволит им реагировать на угрозы, включая кибербезопасность и дезинформацию", - заявляет Nikkei Asia. Отмечается, что в договоре будут обозначены отношения между НАТО и четырьмя странами АТР. Страны региона будут называться в документе "IP4". "Страны IP4 будут принимать участие в киберучениях НАТО", - добавляет Nikkei Asia. Ранее назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев заявил РИА Новости, что страны НАТО активно стремятся прописаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Япония этому способствует. Вопрос о создании в Японии офиса связи с НАТО обсуждался в 2022 году. В случае открытия он мог бы стать первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами стран-членов альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Его открытие намечалось на 2024 год, предположительно, он мог использоваться как хаб по согласованию взаимодействия альянса со странами-партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Позднее в СМИ появились сообщения, что Франция возражает против открытия офиса, считая это противоречащим уставу НАТО. На саммите альянса в Вильнюсе в 2023 году в тексте итогового коммюнике формулировка о создании офиса в Японии отсутствовала, но глава альянса Йенс Столтенберг позже уточнил, что вопрос об открытии офиса все еще в повестке и будет обсуждаться позже. МИД России считает новым опасным проявлением экспансионизма блока НАТО попытки распространить зону его ответственности на все Восточное полушарие под лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона".

https://ria.ru/20240702/atr-1956861669.html

https://ria.ru/20240531/nato-1949698721.html

япония

азия

новая зеландия

австралия

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в мире, япония, азия, нато, новая зеландия, австралия, южная корея