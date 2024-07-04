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В Орловской области осудили организаторов нарколабораторий - РИА Новости, 04.07.2024
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16:15 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/narkolaboratoriya-1957429516.html
В Орловской области осудили организаторов нарколабораторий
В Орловской области осудили организаторов нарколабораторий - РИА Новости, 04.07.2024
В Орловской области осудили организаторов нарколабораторий
Пять участников преступного сообщества, организовавших две нарколаборатории в Орловской области, получили от 13 до 19 лет колонии, изъят 81 килограмм наркотиков РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:15
2024-07-04T16:15
происшествия
россия
орловская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пять участников преступного сообщества, организовавших две нарколаборатории в Орловской области, получили от 13 до 19 лет колонии, изъят 81 килограмм наркотиков и более 1 тонны прекурсоров, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "С сентября 2020 года по май 2022 года сообщники совместно с другими лицами… оборудовали в домовладениях на территориях Новодеревеньковского и Верховского районов Орловской области две нарколаборатории, в которых произвели наркотики общей массой более 82 килограммов… В ходе обыска из нарколабораторий было изъято специализированное оборудование и более 1 тонны прекурсоров для изготовления наркотических средств", – говорится в сообщении. Как отмечается, действия фигурантов пресекли сотрудники УФСБ России по Орловской области. Суд установил, что фигуранты входили в преступное сообщество, занимавшееся производством наркотиков и их сбытом посредством интернета. Уточняется, что зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотиков), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ). "Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 19 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режима, с назначением штрафов в размере от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей и ограничением свободы", – добавили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20240619/kherson-1953930260.html
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происшествия, россия, орловская область
Происшествия, Россия, Орловская область
В Орловской области осудили организаторов нарколабораторий

Организаторы нарколабораторий в Орловской области получили сроки от 13 до 19 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пять участников преступного сообщества, организовавших две нарколаборатории в Орловской области, получили от 13 до 19 лет колонии, изъят 81 килограмм наркотиков и более 1 тонны прекурсоров, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"С сентября 2020 года по май 2022 года сообщники совместно с другими лицами… оборудовали в домовладениях на территориях Новодеревеньковского и Верховского районов Орловской области две нарколаборатории, в которых произвели наркотики общей массой более 82 килограммов… В ходе обыска из нарколабораторий было изъято специализированное оборудование и более 1 тонны прекурсоров для изготовления наркотических средств", – говорится в сообщении.
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Как отмечается, действия фигурантов пресекли сотрудники УФСБ России по Орловской области. Суд установил, что фигуранты входили в преступное сообщество, занимавшееся производством наркотиков и их сбытом посредством интернета.
Уточняется, что зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотиков), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ).
"Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 19 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режима, с назначением штрафов в размере от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей и ограничением свободы", – добавили в надзорном ведомстве.
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