https://ria.ru/20240704/nabiullina-1957443849.html

Набиуллина прокомментировала возможность продажи доли Мосбиржи в KASE

Набиуллина прокомментировала возможность продажи доли Мосбиржи в KASE - РИА Новости, 04.07.2024

Набиуллина прокомментировала возможность продажи доли Мосбиржи в KASE

Банк России предметно не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:51

2024-07-04T16:51

2024-07-04T16:51

экономика

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Банк России предметно не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Решение должен принимать акционер, акционером является Мосбиржа. А мы акционер биржи. Мы предметно не рассматривали этот вопрос пока", - ответила она на вопрос о согласовании продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже.Мосбиржа владеет 13,1% в Казахстанской фондовой бирже.

https://realty.ria.ru/20240703/apri-1957197694.html

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2024

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экономика, эльвира набиуллина