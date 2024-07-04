https://ria.ru/20240704/nabiullina-1957443849.html
Набиуллина прокомментировала возможность продажи доли Мосбиржи в KASE
Набиуллина прокомментировала возможность продажи доли Мосбиржи в KASE - РИА Новости, 04.07.2024
Набиуллина прокомментировала возможность продажи доли Мосбиржи в KASE
Банк России предметно не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:51
2024-07-04T16:51
2024-07-04T16:51
экономика
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Банк России предметно не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Решение должен принимать акционер, акционером является Мосбиржа. А мы акционер биржи. Мы предметно не рассматривали этот вопрос пока", - ответила она на вопрос о согласовании продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже.Мосбиржа владеет 13,1% в Казахстанской фондовой бирже.
https://realty.ria.ru/20240703/apri-1957197694.html
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экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина прокомментировала возможность продажи доли Мосбиржи в KASE
Набиуллина: ЦБ не рассматривал продажу доли Мосбиржи в Казахстанской бирже
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Банк России предметно не рассматривал вопрос продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
"Решение должен принимать акционер, акционером является Мосбиржа. А мы акционер биржи. Мы предметно не рассматривали этот вопрос пока", - ответила она на вопрос о согласовании продажи доли Мосбиржи в Казахстанской фондовой бирже.
Мосбиржа владеет 13,1% в Казахстанской фондовой бирже.