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ЦБ на заседании в июле будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки
ЦБ на заседании в июле будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки - РИА Новости, 04.07.2024
ЦБ на заседании в июле будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки
Предметом обсуждения на заседании Банка России 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:42
2024-07-04T16:42
2024-07-04T16:42
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Предметом обсуждения на заседании Банка России 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основной предмет обсуждения будет шаг", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ на заседании в июле будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки
Набиуллина: на заседании ЦБ 26 июля обсудят повышение ключевой ставки