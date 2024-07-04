https://ria.ru/20240704/nabiullina-1957439829.html

ЦБ на заседании в июле будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки

ЦБ на заседании в июле будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки - РИА Новости, 04.07.2024

ЦБ на заседании в июле будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки

Предметом обсуждения на заседании Банка России 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:42

2024-07-04T16:42

2024-07-04T16:42

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Предметом обсуждения на заседании Банка России 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основной предмет обсуждения будет шаг", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.

https://ria.ru/20240704/kredity-1957438630.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия