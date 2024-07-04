https://ria.ru/20240704/nabiullina-1957438054.html
Набиуллина рассказала об обмене заблокированных активов
Набиуллина рассказала об обмене заблокированных активов - РИА Новости, 04.07.2024
Набиуллина рассказала об обмене заблокированных активов
Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:37
2024-07-04T16:37
2024-07-04T18:39
экономика
московская биржа
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса."Мы с самого начала говорили о том, что мы предлагаем эту схему как возможность добровольную, она добровольна для российских участников и для иностранных участников. По иностранным участникам это зависит от позиции их регуляторов, поэтому, насколько будет реализована эта идея, от этого зависит. Я не думаю, что санкции на биржу являются ключевым препятствием разного рода обмену заблокированными активами", - сказала она.Власти России разработали схему по обмену замороженных активов граждан: в первую очередь она ориентирована на розничных инвесторов, поскольку стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг не может превышать 100 тысяч рублей. Как указывали власти, это подавляющее число инвесторов."Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов продлится до 5 июля.Минфин США в середине июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
https://ria.ru/20240704/nabiullina-1957439829.html
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экономика, московская биржа, эльвира набиуллина
Экономика, Московская биржа, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала об обмене заблокированных активов
Набиуллина: санкции не влияют на успех обмена заблокированных активов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Обмен заблокированных активов доброволен для участников, санкции на Мосбиржу здесь не решающий фактор для успеха схемы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
"Мы с самого начала говорили о том, что мы предлагаем эту схему как возможность добровольную, она добровольна для российских участников и для иностранных участников. По иностранным участникам это зависит от позиции их регуляторов, поэтому, насколько будет реализована эта идея, от этого зависит. Я не думаю, что санкции на биржу являются ключевым препятствием разного рода обмену заблокированными активами", - сказала она.
Власти России разработали схему по обмену замороженных активов граждан: в первую очередь она ориентирована на розничных инвесторов, поскольку стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг не может превышать 100 тысяч рублей. Как указывали власти, это подавляющее число инвесторов.
"Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов продлится до 5 июля.
Минфин США в середине июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.