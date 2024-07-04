https://ria.ru/20240704/nabiullina-1957430070.html
Набиуллина: Россию невозможно изолировать, пока ее товары востребованы
Набиуллина: Россию невозможно изолировать, пока ее товары востребованы - РИА Новости, 04.07.2024
Набиуллина: Россию невозможно изолировать, пока ее товары востребованы
Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:16
2024-07-04T16:16
2024-07-04T16:26
россия
экономика
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938634491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd2fb1a084680e1ee61bded0584167a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны, поэтому платежи проходят, и, на самом деле, экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, в том, чтобы продавать свои товары, есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
https://ria.ru/20240704/ekonomika-1957431608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938634491_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b49a803ba3feed3410af0dc0f7b7a510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина: Россию невозможно изолировать, пока ее товары востребованы
Набиуллина: изоляция России возможна, только если не будет нужды в ее товарах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны, поэтому платежи проходят, и, на самом деле, экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, в том, чтобы продавать свои товары, есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.