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Набиуллина: Россию невозможно изолировать, пока ее товары востребованы - РИА Новости, 04.07.2024
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16:16 04.07.2024 (обновлено: 16:26 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/nabiullina-1957430070.html
Набиуллина: Россию невозможно изолировать, пока ее товары востребованы
Набиуллина: Россию невозможно изолировать, пока ее товары востребованы - РИА Новости, 04.07.2024
Набиуллина: Россию невозможно изолировать, пока ее товары востребованы
Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:16
2024-07-04T16:26
россия
экономика
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны, поэтому платежи проходят, и, на самом деле, экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, в том, чтобы продавать свои товары, есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
https://ria.ru/20240704/ekonomika-1957431608.html
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россия, экономика, эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина: Россию невозможно изолировать, пока ее товары востребованы

Набиуллина: изоляция России возможна, только если не будет нужды в ее товарах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президиумом фракции "Единая Россия" в Москве
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президиумом фракции Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны, поэтому платежи проходят, и, на самом деле, экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, в том, чтобы продавать свои товары, есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
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