https://ria.ru/20240704/moskva-1957285227.html
Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 04.07.2024
Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:22
2024-07-04T10:22
2024-07-04T10:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5df406752e27807787ddb1eeb95a821.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке магистральных и разводящих тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 40% сетей, подача горячей воды возобновлена в почти 26,4 тысячи зданий, из которых более 14,3 тысячи - жилые дома", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что испытание теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Они стартовали после отключения отопления в мае, именно во время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения. "Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. В общей сложности специалисты ПАО "МОЭК" проведут гидравлические испытания 18 тысяч километров тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 74 тысячи зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 25 августа", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
https://realty.ria.ru/20240704/dorogi-1956905603.html
https://realty.ria.ru/20240704/konditsioner-1956916324.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2747674640fd3689d82bebd02274bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, жкх, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, МОЭК
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке магистральных и разводящих тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 40% сетей, подача горячей воды возобновлена в почти 26,4 тысячи зданий, из которых более 14,3 тысячи - жилые дома", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что испытание теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Они стартовали после отключения отопления в мае, именно во время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.
"Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. В общей сложности специалисты ПАО "МОЭК
" проведут гидравлические испытания 18 тысяч километров тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 74 тысячи зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 25 августа", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.