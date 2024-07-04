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Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 04.07.2024
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Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 04.07.2024
Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:22
2024-07-04T10:22
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке магистральных и разводящих тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 40% сетей, подача горячей воды возобновлена в почти 26,4 тысячи зданий, из которых более 14,3 тысячи - жилые дома", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что испытание теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Они стартовали после отключения отопления в мае, именно во время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения. "Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. В общей сложности специалисты ПАО "МОЭК" проведут гидравлические испытания 18 тысяч километров тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 74 тысячи зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 25 августа", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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москва, петр бирюков, жкх, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, МОЭК

Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 40% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке магистральных и разводящих тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 40% сетей, подача горячей воды возобновлена в почти 26,4 тысячи зданий, из которых более 14,3 тысячи - жилые дома", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что испытание теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Они стартовали после отключения отопления в мае, именно во время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.
"Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. В общей сложности специалисты ПАО "МОЭК" проведут гидравлические испытания 18 тысяч километров тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 74 тысячи зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 25 августа", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХМОЭК
 
 
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