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Более 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в Москве - РИА Новости, 04.07.2024
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Более 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в Москве
Более 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в Москве - РИА Новости, 04.07.2024
Более 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в Москве
Специалисты восстановят свыше 30 домов в Москве в стиле советской неоклассики с модульонами в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:54
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты восстановят свыше 30 домов в Москве в стиле советской неоклассики с модульонами в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Один из классических фасадных элементов, который нередко восстанавливают специалисты в ходе капитального ремонта, - модульон. Он поддерживает венчающий карниз в дорическом, коринфском и композитном ордере и часто украшает здания в неоклассическом стиле. В 2024 году специалисты восстановят 36 домов с такими элементами", - говорится в тексте. В материале уточнили, что в список для восстановления вошел дом 1937 года постройки на 5-й улице Ямского Поля, образец советской неоклассики середины прошлого века на улице Куусинена и эталон столичной архитектуры 1950-х годов на 2-й Филевской.
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москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве

Более 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в Москве

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыБолее 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в 2024 году в Москве
Более 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в 2024 году в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Более 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в 2024 году в Москве
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты восстановят свыше 30 домов в Москве в стиле советской неоклассики с модульонами в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Один из классических фасадных элементов, который нередко восстанавливают специалисты в ходе капитального ремонта, - модульон. Он поддерживает венчающий карниз в дорическом, коринфском и композитном ордере и часто украшает здания в неоклассическом стиле. В 2024 году специалисты восстановят 36 домов с такими элементами", - говорится в тексте.
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В материале уточнили, что в список для восстановления вошел дом 1937 года постройки на 5-й улице Ямского Поля, образец советской неоклассики середины прошлого века на улице Куусинена и эталон столичной архитектуры 1950-х годов на 2-й Филевской.
 
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