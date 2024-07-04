https://ria.ru/20240704/moskva-1957276289.html

Более 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в Москве

Более 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в Москве - РИА Новости, 04.07.2024

Более 30 домов в стиле советской неоклассики восстановят в Москве

Специалисты восстановят свыше 30 домов в Москве в стиле советской неоклассики с модульонами в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:54

2024-07-04T09:54

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты восстановят свыше 30 домов в Москве в стиле советской неоклассики с модульонами в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Один из классических фасадных элементов, который нередко восстанавливают специалисты в ходе капитального ремонта, - модульон. Он поддерживает венчающий карниз в дорическом, коринфском и композитном ордере и часто украшает здания в неоклассическом стиле. В 2024 году специалисты восстановят 36 домов с такими элементами", - говорится в тексте. В материале уточнили, что в список для восстановления вошел дом 1937 года постройки на 5-й улице Ямского Поля, образец советской неоклассики середины прошлого века на улице Куусинена и эталон столичной архитектуры 1950-х годов на 2-й Филевской.

https://realty.ria.ru/20240704/konditsioner-1956916324.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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