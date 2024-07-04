https://ria.ru/20240704/moshenniki-1957484456.html

"Сбер" предупредил о мошенниках, звонящих от имени пенсионного фонда

"Сбер" предупредил о мошенниках, звонящих от имени пенсионного фонда - РИА Новости, 04.07.2024

"Сбер" предупредил о мошенниках, звонящих от имени пенсионного фонда

"Сбер" зафиксировал активизацию мошеннической схемы со звонками от имени пенсионного фонда, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:46

2024-07-04T18:46

2024-07-04T18:46

общество

россия

станислав кузнецов

сбер

сбербанк россии

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Сбер" зафиксировал активизацию мошеннической схемы со звонками от имени пенсионного фонда, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Сбер" предупреждает об активизации мошеннической схемы со звонками от имени пенсионного фонда. Злоумышленники от имени сотрудников пенсионного фонда обзванивают людей и узнают пароль из СМС для входа в личный кабинет на портале госуслуг. Получив к нему доступ, мошенники могут оформлять кредиты на сайтах МФО", - сообщает пресс-служба. "Антифрод-система "Сбера" зафиксировала рост мошеннической активности по данной схеме", - такие слова заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова приводятся в сообщении. При этом кредитная организация отмечает, что схема не является новой: мошенники и раньше пытались под тем или иным предлогом получить доступ к личным кабинетам граждан на сайте госуслуг. "Звонки поступают в основном людям старшего возраста", - подчеркивается в сообщении. Схема заключается в том, что злоумышленники по телефону связываются с потенциальной жертвой и сообщают о необходимости скорректировать начисление пенсии в связи с ошибкой данных. Для этого предлагают приехать в центральный офис пенсионного фонда, предварительно записавшись на конкретную дату и время. Запись якобы производится с помощью электронной очереди на портале "Госуслуги". Далее мошенники инициируют вход на портал, потенциальной жертве приходит смс для подтверждения доступа, мошенники просят назвать цифры из сообщения, и если человек их сообщает, они получают доступ к его личному кабинету. Затем злоумышленники от имени жертвы регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию "Войти с помощью госуслуг", оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Кузнецов предупреждает, что нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС по указанию неизвестных лиц. Он также рекомендует перезвонить в Социальный фонд России, который злоумышленники по старой памяти называют пенсионным фондом, по официальному номеру телефона и прояснить ситуацию. В случае, если мошенники получили доступ к личному кабинету, Кузнецов советует оперативно восстановить к нему доступ в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", подтвердив через него учетную запись на "Госуслугах" и восстановив пароль.

https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html

https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html

https://ria.ru/20240520/stazh-1947071911.html

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общество, россия, станислав кузнецов, сбер, сбербанк россии