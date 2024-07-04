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Гуцул рассказала о мошенниках, выманивающих от ее имени деньги в интернете - РИА Новости, 04.07.2024
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16:58 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/moshenniki-1957447864.html
Гуцул рассказала о мошенниках, выманивающих от ее имени деньги в интернете
Гуцул рассказала о мошенниках, выманивающих от ее имени деньги в интернете - РИА Новости, 04.07.2024
Гуцул рассказала о мошенниках, выманивающих от ее имени деньги в интернете
Глава Гагаузии Евгения Гуцул предостерегла пользователей интернета от мошенников, которые от ее имени выманивают деньги, отметив, что никогда не просит... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:58
2024-07-04T16:58
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул предостерегла пользователей интернета от мошенников, которые от ее имени выманивают деньги, отметив, что никогда не просит пожертвований. "К сожалению, в последнее время мошенники все чаще используют мое имя и образ для выманивания средств у доверчивых людей. Для этого злоумышленники создают фальшивые профили и запускают рекламные кампании, где от моего имени просят сделать пожертвования или оказать финансовую помощь. Хочу подчеркнуть, что я никогда не прошу и не буду просить вас жертвовать или собирать деньги в интернете", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Глава Гагаузии отметила, что достоверную информацию о ее деятельности можно узнать из оригинальных аккаунтов в социальных сетях и на официальном сайте www.gagauzia.md. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://radiosputnik.ru/20240617/mirotvorets-1953485337.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул
Гуцул рассказала о мошенниках, выманивающих от ее имени деньги в интернете

Гуцул рассказала о мошенниках, выпрашивающих пожертвования от ее имени

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул предостерегла пользователей интернета от мошенников, которые от ее имени выманивают деньги, отметив, что никогда не просит пожертвований.
"К сожалению, в последнее время мошенники все чаще используют мое имя и образ для выманивания средств у доверчивых людей. Для этого злоумышленники создают фальшивые профили и запускают рекламные кампании, где от моего имени просят сделать пожертвования или оказать финансовую помощь. Хочу подчеркнуть, что я никогда не прошу и не буду просить вас жертвовать или собирать деньги в интернете", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Участники съезда молдавских политиков и общественных деятелей в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Шор, Гуцул и Таубер внесены в базу данных сайта "Миротворец"
17 июня, 17:34
Глава Гагаузии отметила, что достоверную информацию о ее деятельности можно узнать из оригинальных аккаунтов в социальных сетях и на официальном сайте www.gagauzia.md.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Гуцул обвинила Кишинев в блокировании строительства соцобъектов в Гагаузии
28 июня, 14:18
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
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