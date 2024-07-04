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Москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно - РИА Новости, 04.07.2024
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15:03 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/mosgorizbirkom-1957399583.html
Москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно
Москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно - РИА Новости, 04.07.2024
Москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно
Москвичи смогут голосовать на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО в сентябре электронно - онлайн или на избирательном участке, а... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:03
2024-07-04T15:03
политика
москва
тинао
дмитрий реут
московская городская дума
московская городская избирательная комиссия
цик рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москвичи смогут голосовать на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО в сентябре электронно - онлайн или на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, при этом голосование при помощи бюллетеней становится заявительным, такое решение было принято на заседании Московской городской избирательной комиссии в четверг. В четверг московская городская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования на сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО. "Законы общественной жизни таковы, что технологии всегда опережают установленные правила, в том числе и в избирательном процессе. Задача избирательных комиссий предусмотреть правила проведения голосования, продиктованные интересами избирателей. Бесспорно, что применение в Москве онлайн-голосования, специальных терминалов для голосования и электронного списка избирателей нравится москвичам и становится все более востребованным", - сказал заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его словам, благодаря современному избирательному законодательству, ряду постановлений ЦИК России и решений Мосгоризбиркома, каждый москвич сможет проголосовать в электронной форме или бумажным бюллетенем. "Мы видим, что каждый год количество избирателей, выбирающих бумажный формат голосования, снижается. Так, если в 2019 году, во время прошлых выборов в Московскую государственную думу в ДЭГ приняли участие порядка 10 тысяч человек - 9,95% от общего числа избирателей, то в прошлом году на выборах мэра Москвы — уже более 80% избирателей или 2,7 миллиона москвичей проголосовали электронно. Однако мы не отказываемся от такого способа голосования, но делаем его заявительным, тем самым экономя средства на его организацию", — отметил Реут. Он отметил, что подать заявление на голосование при помощи бумажного бюллетеня сможет любой избиратель города. Сделать это можно будет с помощью специальной услуги, которая откроется на mos.ru, а также в территориальной избирательной комиссии. Прием заявлений на mos.ru начинается за 45 дней, а в ТИКах – за 30 дней до выборов. Подача заявлений заканчивается за три дня до начала выборов. "Кроме того, мы предусмотрели возможность для тех избирателей, кто по уважительным причинам не сможет заранее подать заявление. Например, если человек только что сменил паспорт, находился в больнице или где-то на вахте без доступа к интернету. В этом случае, он может прямо в дни голосования обратиться к председателю УИК, который в рамках своих полномочий сможет решить этот вопрос", – рассказал Реут. Он также отметил, что традиционно для голосования ДЭГ либо с помощью терминалов предварительная регистрация не потребуется. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 году. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов.
https://ria.ru/20240628/vybory-1956094491.html
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политика, москва, тинао, дмитрий реут , московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, цик рф
Политика, Москва, ТиНАО, Дмитрий Реут , Московская городская дума, Московская городская избирательная комиссия, ЦИК РФ
Москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно

Мосгоризбирком: москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Урна с бюллетенями для голосования во время выборов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москвичи смогут голосовать на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО в сентябре электронно - онлайн или на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, при этом голосование при помощи бюллетеней становится заявительным, такое решение было принято на заседании Московской городской избирательной комиссии в четверг.
В четверг московская городская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования на сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО.
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"Законы общественной жизни таковы, что технологии всегда опережают установленные правила, в том числе и в избирательном процессе. Задача избирательных комиссий предусмотреть правила проведения голосования, продиктованные интересами избирателей. Бесспорно, что применение в Москве онлайн-голосования, специальных терминалов для голосования и электронного списка избирателей нравится москвичам и становится все более востребованным", - сказал заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
По его словам, благодаря современному избирательному законодательству, ряду постановлений ЦИК России и решений Мосгоризбиркома, каждый москвич сможет проголосовать в электронной форме или бумажным бюллетенем.
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"Мы видим, что каждый год количество избирателей, выбирающих бумажный формат голосования, снижается. Так, если в 2019 году, во время прошлых выборов в Московскую государственную думу в ДЭГ приняли участие порядка 10 тысяч человек - 9,95% от общего числа избирателей, то в прошлом году на выборах мэра Москвы — уже более 80% избирателей или 2,7 миллиона москвичей проголосовали электронно. Однако мы не отказываемся от такого способа голосования, но делаем его заявительным, тем самым экономя средства на его организацию", — отметил Реут.
Он отметил, что подать заявление на голосование при помощи бумажного бюллетеня сможет любой избиратель города. Сделать это можно будет с помощью специальной услуги, которая откроется на mos.ru, а также в территориальной избирательной комиссии. Прием заявлений на mos.ru начинается за 45 дней, а в ТИКах – за 30 дней до выборов. Подача заявлений заканчивается за три дня до начала выборов.
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"Кроме того, мы предусмотрели возможность для тех избирателей, кто по уважительным причинам не сможет заранее подать заявление. Например, если человек только что сменил паспорт, находился в больнице или где-то на вахте без доступа к интернету. В этом случае, он может прямо в дни голосования обратиться к председателю УИК, который в рамках своих полномочий сможет решить этот вопрос", – рассказал Реут.
Он также отметил, что традиционно для голосования ДЭГ либо с помощью терминалов предварительная регистрация не потребуется.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 году. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов.
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