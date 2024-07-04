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В Кишеневе предложили принять закон о люстрации для Приднестровья - РИА Новости, 04.07.2024
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13:28 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957358270.html
В Кишеневе предложили принять закон о люстрации для Приднестровья
В Кишеневе предложили принять закон о люстрации для Приднестровья - РИА Новости, 04.07.2024
В Кишеневе предложили принять закон о люстрации для Приднестровья
Кишинёвские националисты предлагают принять и применить в Приднестровье после реинтеграции закон о люстрации, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:28
2024-07-04T13:28
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Кишинёвские националисты предлагают принять и применить в Приднестровье после реинтеграции закон о люстрации, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. На днях депутат парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Оазу Нантой в эфире телеканала TVR Moldova заявил, что эффективная реинтеграция страны потребует утверждения закона о люстрации приднестровского руководства. Более того, он полагает, что необходимо начать диалог о репатриации тех, кто ходит с эполетами и оружием на левом берегу, и не желает быть лояльными гражданами Молдавии. Нантой также сказал, что Россия - большая, а линия фронта - длинная, намекая, что там понадобятся граждане Приднестровья. "Прорумынский национализм никуда не делся; он всплывает в момент, когда националистам кажется, что теперь они могут сделать то, что не удалось в 1990-1992 годах. То есть раздавить ПМР, уничтожить Приднестровскую государственность и выдавить отсюда нелояльное кишинёвской диктатуре население. А нелояльны диктатуре почти все приднестровцы", - сказал Сафонов. По его словам, правящий режим в Кишиневе никак не осудил радикальные заявления Нантоя, и не случайно. "Дело в том, что все видят: полностью подконтрольная США, НАТО и Румынии власть Молдовы не собирается искать никаких компромиссов с Приднестровьем. Напротив, курс такой: додавить ПМР, поставить на колени", - отметил приднестровский депутат. Он полагает, что поэтому и появляются в медийном пространстве такие персонажи с резкими заявлениями. Сафонов отмечает, что таких радикально настроенных спикеров специально "выпускают вперёд", чтобы они озвучивали то, что пока не могут позволить себе сказать официальные власти. Вероятно, от молдавского руководства придётся ждать ещё более резких заявлений, считает депутат. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240703/gas-1957233739.html
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молдавия, кишинев, румыния, нато, в мире
Молдавия, Кишинев, Румыния, НАТО, В мире
В Кишеневе предложили принять закон о люстрации для Приднестровья

Кишеневские депутаты предложили принять закон о люстрации для Приднестровья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Кишинёвские националисты предлагают принять и применить в Приднестровье после реинтеграции закон о люстрации, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
На днях депутат парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Оазу Нантой в эфире телеканала TVR Moldova заявил, что эффективная реинтеграция страны потребует утверждения закона о люстрации приднестровского руководства. Более того, он полагает, что необходимо начать диалог о репатриации тех, кто ходит с эполетами и оружием на левом берегу, и не желает быть лояльными гражданами Молдавии. Нантой также сказал, что Россия - большая, а линия фронта - длинная, намекая, что там понадобятся граждане Приднестровья.
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"Прорумынский национализм никуда не делся; он всплывает в момент, когда националистам кажется, что теперь они могут сделать то, что не удалось в 1990-1992 годах. То есть раздавить ПМР, уничтожить Приднестровскую государственность и выдавить отсюда нелояльное кишинёвской диктатуре население. А нелояльны диктатуре почти все приднестровцы", - сказал Сафонов.
По его словам, правящий режим в Кишиневе никак не осудил радикальные заявления Нантоя, и не случайно.
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"Дело в том, что все видят: полностью подконтрольная США, НАТО и Румынии власть Молдовы не собирается искать никаких компромиссов с Приднестровьем. Напротив, курс такой: додавить ПМР, поставить на колени", - отметил приднестровский депутат.
Он полагает, что поэтому и появляются в медийном пространстве такие персонажи с резкими заявлениями. Сафонов отмечает, что таких радикально настроенных спикеров специально "выпускают вперёд", чтобы они озвучивали то, что пока не могут позволить себе сказать официальные власти. Вероятно, от молдавского руководства придётся ждать ещё более резких заявлений, считает депутат.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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