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МИД России призвал Молдавию отказаться от экономического давления на ПМР - РИА Новости, 04.07.2024
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18:27 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/moldavia-1957479888.html
МИД России призвал Молдавию отказаться от экономического давления на ПМР
МИД России призвал Молдавию отказаться от экономического давления на ПМР - РИА Новости, 04.07.2024
МИД России призвал Молдавию отказаться от экономического давления на ПМР
Молдавия должна отказаться от давления на Приднестровье, в том числе в экономике, и вернуться к нормализации диалога "малыми шагами", заявила официальный... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:27
2024-07-04T18:27
в мире
кишинев
молдавия
тирасполь
мария захарова
вадим красносельский
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Молдавия должна отказаться от давления на Приднестровье, в том числе в экономике, и вернуться к нормализации диалога "малыми шагами", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ Кишинева от декларации по урегулированию с Тирасполем. Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июня глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ. "Исходим из того, что благоприятные условия для нормализации диалога между сторонами должны быть созданы через возвращение к тактике "малых шагов" в виде взаимодействия двух берегов Днестра в реализации конкретных проектов в интересах населения и отказ официального Кишинева от практики экономического и иного давления на Приднестровье", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства. Она добавила, что возникшие проблемы с согласованием декларации показали необходимость активизации диалога между Тирасполем и Кишиневом. "Вызывают сожаление проявившиеся расхождения в позициях Кишинева и Тирасполя по вопросу подписания сторонами по инициативе Приднестровья совместной декларации, которая фиксировала бы их приверженность мирному урегулированию", - подчеркнула Захарова. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, мария захарова, вадим красносельский
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Мария Захарова, Вадим Красносельский
МИД России призвал Молдавию отказаться от экономического давления на ПМР

Захарова призвала Молдавию отказаться экономического от давления на ПМР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Молдавия должна отказаться от давления на Приднестровье, в том числе в экономике, и вернуться к нормализации диалога "малыми шагами", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ Кишинева от декларации по урегулированию с Тирасполем.
Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июня глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ.
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"Исходим из того, что благоприятные условия для нормализации диалога между сторонами должны быть созданы через возвращение к тактике "малых шагов" в виде взаимодействия двух берегов Днестра в реализации конкретных проектов в интересах населения и отказ официального Кишинева от практики экономического и иного давления на Приднестровье", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.
Она добавила, что возникшие проблемы с согласованием декларации показали необходимость активизации диалога между Тирасполем и Кишиневом.
"Вызывают сожаление проявившиеся расхождения в позициях Кишинева и Тирасполя по вопросу подписания сторонами по инициативе Приднестровья совместной декларации, которая фиксировала бы их приверженность мирному урегулированию", - подчеркнула Захарова.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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