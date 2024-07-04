https://ria.ru/20240704/moldavia-1957388843.html

ЦИК Молдавии потребовал отстранить партию "Шанс" от участия в выборах

ЦИК Молдавии потребовал отстранить партию "Шанс" от участия в выборах - РИА Новости, 04.07.2024

ЦИК Молдавии потребовал отстранить партию "Шанс" от участия в выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии обратилась в суд с запросом о запрете оппозиционной партии "Шанс" (входит в политблок "Победа") участвовать в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:38

2024-07-04T14:38

2024-07-04T14:38

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

евгения гуцул

евросоюз

возрождение

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КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии обратилась в суд с запросом о запрете оппозиционной партии "Шанс" (входит в политблок "Победа") участвовать в предстоящих президентских выборах и референдуме о вступлении в ЕС, заявил в четверг зампредседателя комиссии Павел Постика. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "Мы завершили проверку деятельности партии "Шанс" во время предвыборной кампании перед всеобщими местными выборами в прошлом году и обнаружили нарушения. Партия не сотрудничала с ЦИК и не предоставила запрашиваемые документы. Мы направили запрос в суд, считаем, что эта партия не должна быть допущена к президентским выборам и референдуму по евроинтеграции", - сказал Постика в эфире телеканала RliveTV. Он отметил, что суд города Бельцы сейчас рассматривает запрос ЦИК на ограничение деятельности партии "Шанс". Оппозиция рассматривает действия ЦИК как попытку политического давления. ЦИК в свою очередь утверждает, что эти меры необходимы для обеспечения честности и прозрачности избирательного процесса. Осенью прошлого года все кандидаты от партии "Шанс" были сняты с электоральной гонки во втором туре местных выборов. В среду в Кишиневе на митинге в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул был задержан лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу. В генинспекторате полиции МВД республики журналистам сообщили, что в отношении политика начата доследственная проверка по статье о хулиганстве. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "ПДС". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, евросоюз, возрождение