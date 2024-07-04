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Около 12 млрд рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Волгограда - РИА Новости, 04.07.2024
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Волгоградская область
 
10:46 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/modernizatsiya-1957290982.html
Около 12 млрд рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Волгограда
Около 12 млрд рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Волгограда - РИА Новости, 04.07.2024
Около 12 млрд рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Волгограда
Власти вложат около 12 миллиардов рублей в модернизацию и строительство новых объектов системы водоснабжения в северной и центральной частях Волгограда, работы... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:46
2024-07-04T10:46
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
жкх
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Власти вложат около 12 миллиардов рублей в модернизацию и строительство новых объектов системы водоснабжения в северной и центральной частях Волгограда, работы планируют завершить к 2030 году, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области. По данным властей, в четверг утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел объезд по объектам ЖКХ Волгограда, в ходе которого он поставил задачи по комплексной модернизации системы в центре и на севере города, а также реконструкции очистных сооружений в Тракторозаводском районе. "Если мы не примем решение по этим объектам, то вся остальная работа будет иметь нулевой эффект. Мы сегодня говорим о будущем, а для этого надо посмотреть, что с настоящим", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что требует модернизации канализационная станция, которая перекачивает сточные воды из Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, ее износ составляет 85%, в неважном состоянии находятся и водопроводные очистные сооружения в этой части города. По информации администрации, власти прорабатывают несколько вариантов решения проблемы, в том числе строительство обводного водовода для создания независимых источников водоснабжения сразу нескольких районов Волгограда. "Общая стоимость мероприятий развития северной и центральной зон водоснабжения Волгограда составит около 9 миллиардов рублей. Срок реализации 2024-2030 годы", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что на ремонт канализационной станции потребуется еще 3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240701/volgograd-1956587002.html
https://ria.ru/20240625/volgograd-1955276766.html
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волгоград, андрей бочаров, жкх
Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, ЖКХ

Около 12 млрд рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения Волгограда

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Власти вложат около 12 миллиардов рублей в модернизацию и строительство новых объектов системы водоснабжения в северной и центральной частях Волгограда, работы планируют завершить к 2030 году, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области.
По данным властей, в четверг утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел объезд по объектам ЖКХ Волгограда, в ходе которого он поставил задачи по комплексной модернизации системы в центре и на севере города, а также реконструкции очистных сооружений в Тракторозаводском районе.
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"Если мы не примем решение по этим объектам, то вся остальная работа будет иметь нулевой эффект. Мы сегодня говорим о будущем, а для этого надо посмотреть, что с настоящим", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что требует модернизации канализационная станция, которая перекачивает сточные воды из Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, ее износ составляет 85%, в неважном состоянии находятся и водопроводные очистные сооружения в этой части города.
По информации администрации, власти прорабатывают несколько вариантов решения проблемы, в том числе строительство обводного водовода для создания независимых источников водоснабжения сразу нескольких районов Волгограда.
"Общая стоимость мероприятий развития северной и центральной зон водоснабжения Волгограда составит около 9 миллиардов рублей. Срок реализации 2024-2030 годы", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что на ремонт канализационной станции потребуется еще 3 миллиарда рублей.
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