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Отец десятерых детей из Тулы забрал дочь из детского дома

Отец десятерых детей из Тулы забрал дочь из детского дома - РИА Новости, 04.07.2024

Отец десятерых детей из Тулы забрал дочь из детского дома

Мирзоали Шарипов, воспитывающий в одиночку десятерых детей, забрал из детского дома старшую дочь Дилерам. Об этом РИА Новости сообщил сам Шарипов. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:50

2024-07-04T12:50

2024-07-04T12:50

тульская область

общество

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мирзоали Шарипов, воспитывающий в одиночку десятерых детей, забрал из детского дома старшую дочь Дилерам. Об этом РИА Новости сообщил сам Шарипов.В конце мая 2024-го Узловский районный суд в Тульской области удовлетворил иск Мирзоали Шарипова по возвращению дочери в семью. Он добивался положительного решения суда два года.В 2023-м Мирзоали официально стал отцом-одиночкой. Он 14 лет состоял в браке с супругой Татьяной, однако они развелись. Пока Мирзоали работал на вахте в Москве, бывшая жена оставалась с детьми. Однако в начале 2023-го органы опеки выяснили, что женщина не следила за детьми. В итоге суд ограничил ее в родительских правах, а детей отправили в интернат. Позже вернули всех, кроме старшей дочери.После публикации истории Шарипова на сайте РИА Новости депутат Госдумы Нина Останина обратилась к и.о. губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву с просьбой установить временную опеку над девочкой и передать ее в семью еще до решения суда.“Я благодарю всех, кто помогал вернуть Дилю домой. Спасибо!” - сказал РИА Новости Шарипов.

https://ria.ru/20240516/tuly-1946250327.html

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тульская область, общество