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Отец десятерых детей из Тулы забрал дочь из детского дома - РИА Новости, 04.07.2024
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12:50 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/mnogodetnyy-1957343663.html
Отец десятерых детей из Тулы забрал дочь из детского дома
Отец десятерых детей из Тулы забрал дочь из детского дома - РИА Новости, 04.07.2024
Отец десятерых детей из Тулы забрал дочь из детского дома
Мирзоали Шарипов, воспитывающий в одиночку десятерых детей, забрал из детского дома старшую дочь Дилерам. Об этом РИА Новости сообщил сам Шарипов. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:50
2024-07-04T12:50
тульская область
общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мирзоали Шарипов, воспитывающий в одиночку десятерых детей, забрал из детского дома старшую дочь Дилерам. Об этом РИА Новости сообщил сам Шарипов.В конце мая 2024-го Узловский районный суд в Тульской области удовлетворил иск Мирзоали Шарипова по возвращению дочери в семью. Он добивался положительного решения суда два года.В 2023-м Мирзоали официально стал отцом-одиночкой. Он 14 лет состоял в браке с супругой Татьяной, однако они развелись. Пока Мирзоали работал на вахте в Москве, бывшая жена оставалась с детьми. Однако в начале 2023-го органы опеки выяснили, что женщина не следила за детьми. В итоге суд ограничил ее в родительских правах, а детей отправили в интернат. Позже вернули всех, кроме старшей дочери.После публикации истории Шарипова на сайте РИА Новости депутат Госдумы Нина Останина обратилась к и.о. губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву с просьбой установить временную опеку над девочкой и передать ее в семью еще до решения суда.“Я благодарю всех, кто помогал вернуть Дилю домой. Спасибо!” - сказал РИА Новости Шарипов.
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тульская область, общество
Тульская область, Общество
Отец десятерых детей из Тулы забрал дочь из детского дома

Отцу десятерых детей из Тулы вернули старшую дочь по решению суда

© Фото : из личного архива Мирзоали ШариповаМирзоали с детьми
Мирзоали с детьми - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : из личного архива Мирзоали Шарипова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мирзоали Шарипов, воспитывающий в одиночку десятерых детей, забрал из детского дома старшую дочь Дилерам. Об этом РИА Новости сообщил сам Шарипов.
В конце мая 2024-го Узловский районный суд в Тульской области удовлетворил иск Мирзоали Шарипова по возвращению дочери в семью. Он добивался положительного решения суда два года.
В 2023-м Мирзоали официально стал отцом-одиночкой. Он 14 лет состоял в браке с супругой Татьяной, однако они развелись. Пока Мирзоали работал на вахте в Москве, бывшая жена оставалась с детьми. Однако в начале 2023-го органы опеки выяснили, что женщина не следила за детьми. В итоге суд ограничил ее в родительских правах, а детей отправили в интернат. Позже вернули всех, кроме старшей дочери.
Дети Мирзоали - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Простил ради семьи даже это". Что пережил отец-одиночка с десятью детьми
16 мая, 08:00
После публикации истории Шарипова на сайте РИА Новости депутат Госдумы Нина Останина обратилась к и.о. губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву с просьбой установить временную опеку над девочкой и передать ее в семью еще до решения суда.
«
“Я благодарю всех, кто помогал вернуть Дилю домой. Спасибо!” - сказал РИА Новости Шарипов.
 
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