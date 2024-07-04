https://ria.ru/20240704/minoborony-1957373227.html

Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2024

Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:08

2024-07-04T14:08

2024-07-04T14:08

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США и 14 реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолета, 277 вертолетов, 27 197 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 499 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

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