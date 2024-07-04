Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/minoborony-1957373227.html
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:08
2024-07-04T14:08
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957290431_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_04d18377b7f75277d537c9fae8c6390f.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США и 14 реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолета, 277 вертолетов, 27 197 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 499 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957290431_176:0:1225:787_1920x0_80_0_0_cb3a83feb54b8bb7c956a81702b373da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов и 14 снарядов HIMARS

© Минобороны РоссииРасчет ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения спецоперации
Расчет ЗРПК Панцирь-С1 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Минобороны России
Расчет ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США и 14 реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолета, 277 вертолетов, 27 197 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 499 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самоходная артиллерийская установка Мальва - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"От ее огня не скрыться". Под Харьковом дебютировала новая артустановка
10 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала