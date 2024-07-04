https://ria.ru/20240704/minoborony-1957368009.html

Подразделения "Север" нанесли поражения бригадам ВСУ в Харьковской области

Подразделения "Север" нанесли поражения бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.07.2024

Подразделения "Север" нанесли поражения бригадам ВСУ в Харьковской области

Киев за сутки потерял до 225 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:52

2024-07-04T13:52

2024-07-04T13:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 225 своих военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Русская Лозовая, Нескучное и Циркуны Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 225 военнослужащих, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион", 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

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вооруженные силы украины