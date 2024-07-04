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ВСУ потеряли 630 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 04.07.2024
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13:50 04.07.2024 (обновлено: 14:00 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/minoborony-1957367394.html
ВСУ потеряли 630 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли 630 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ потеряли 630 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 630 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:50
2024-07-04T14:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 630 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, потери противника составили до 630 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей."Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы. За сутки на данном направлении уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли 630 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

Минобороны: ВСУ потеряли до 630 военных и четыре бронемашины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 630 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, отражены пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, потери противника составили до 630 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
"Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы. За сутки на данном направлении уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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