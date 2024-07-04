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ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 04.07.2024
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13:16 04.07.2024 (обновлено: 13:19 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/minoborony-1957353967.html
ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 04.07.2024
ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:16
2024-07-04T13:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
«
"Около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссия
 
 
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