https://ria.ru/20240704/minoborony-1957353967.html

ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 04.07.2024

ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:16

2024-07-04T13:16

2024-07-04T13:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия