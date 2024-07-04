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Садовничий призвал закрепить льготы для участников СВО при поступлении - РИА Новости, 04.07.2024
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12:09 04.07.2024 (обновлено: 12:49 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/mgu-1957328353.html
Садовничий призвал закрепить льготы для участников СВО при поступлении
Садовничий призвал закрепить льготы для участников СВО при поступлении - РИА Новости, 04.07.2024
Садовничий призвал закрепить льготы для участников СВО при поступлении
Важно нормативно закрепит льготы для участников СВО при поступлении в аспирантуру, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:09
2024-07-04T12:49
общество
виктор садовничий
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Важно нормативно закрепит льготы для участников СВО при поступлении в аспирантуру, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. "Представляется важным нормативно закрепить льготы для участников СВО при поступлении в аспирантуру, пока таких льгот нет", - сказал Садовничий на съезде российского союза ректоров. По словам Садовничего, проблема финансовой поддержки аспирантов по-прежнему актуальна. "Да, за последние годы были созданы различные инструменты поддержки – стипендии, гранты, целевые выплаты, однако этого недостаточно для того, чтобы аспирант мог полностью посвятить себя научной работе и в срок защитить диссертацию", - сказал ректор.
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общество, виктор садовничий, навигатор абитуриента
Общество, Виктор Садовничий, Навигатор абитуриента
Садовничий призвал закрепить льготы для участников СВО при поступлении

Ректор МГУ Садовничий: важно нормативно закрепить льготы для участников СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПамятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах
Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Важно нормативно закрепит льготы для участников СВО при поступлении в аспирантуру, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«
"Представляется важным нормативно закрепить льготы для участников СВО при поступлении в аспирантуру, пока таких льгот нет", - сказал Садовничий на съезде российского союза ректоров.
По словам Садовничего, проблема финансовой поддержки аспирантов по-прежнему актуальна. "Да, за последние годы были созданы различные инструменты поддержки – стипендии, гранты, целевые выплаты, однако этого недостаточно для того, чтобы аспирант мог полностью посвятить себя научной работе и в срок защитить диссертацию", - сказал ректор.
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