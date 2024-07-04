https://ria.ru/20240704/mgu-1957328353.html

Садовничий призвал закрепить льготы для участников СВО при поступлении

Садовничий призвал закрепить льготы для участников СВО при поступлении - РИА Новости, 04.07.2024

Садовничий призвал закрепить льготы для участников СВО при поступлении

Важно нормативно закрепит льготы для участников СВО при поступлении в аспирантуру, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:09

2024-07-04T12:09

2024-07-04T12:49

общество

виктор садовничий

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Важно нормативно закрепит льготы для участников СВО при поступлении в аспирантуру, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. "Представляется важным нормативно закрепить льготы для участников СВО при поступлении в аспирантуру, пока таких льгот нет", - сказал Садовничий на съезде российского союза ректоров. По словам Садовничего, проблема финансовой поддержки аспирантов по-прежнему актуальна. "Да, за последние годы были созданы различные инструменты поддержки – стипендии, гранты, целевые выплаты, однако этого недостаточно для того, чтобы аспирант мог полностью посвятить себя научной работе и в срок защитить диссертацию", - сказал ректор.

https://ria.ru/20240223/obuchenie-1929186939.html

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общество, виктор садовничий, навигатор абитуриента