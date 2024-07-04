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У поезда на станции метро "Лубянка" в Москве задымились тормозные колодки
У поезда на станции метро "Лубянка" в Москве задымились тормозные колодки - РИА Новости, 04.07.2024
У поезда на станции метро "Лубянка" в Москве задымились тормозные колодки
Тормозные колодки задымились, по предварительной информации, у вагона поезда на станции "Лубянка" Сокольнической линии Московского метрополитена, рассказал РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:22
2024-07-04T14:22
2024-07-04T14:34
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тормозные колодки задымились, по предварительной информации, у вагона поезда на станции "Лубянка" Сокольнической линии Московского метрополитена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На станции "Лубянка", предварительно, задымились тормозные колодки у одной из пар колес", - сказал собеседник агентства.По его словам, внешних признаков горения при осмотре вагона не обнаружено.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что на "Лубянке" "сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы". Движение поездов осуществляется в графике, добавили в Дептрансе.
https://ria.ru/20231224/metro-1917785365.html
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
У поезда на станции метро "Лубянка" в Москве задымились тормозные колодки
На станции метро "Лубянка" потушили участок шпалы, станция работает штатно