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У поезда на станции метро "Лубянка" в Москве задымились тормозные колодки - РИА Новости, 04.07.2024
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14:22 04.07.2024 (обновлено: 14:34 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/metro-1957382193.html
У поезда на станции метро "Лубянка" в Москве задымились тормозные колодки
У поезда на станции метро "Лубянка" в Москве задымились тормозные колодки - РИА Новости, 04.07.2024
У поезда на станции метро "Лубянка" в Москве задымились тормозные колодки
Тормозные колодки задымились, по предварительной информации, у вагона поезда на станции "Лубянка" Сокольнической линии Московского метрополитена, рассказал РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:22
2024-07-04T14:34
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тормозные колодки задымились, по предварительной информации, у вагона поезда на станции "Лубянка" Сокольнической линии Московского метрополитена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На станции "Лубянка", предварительно, задымились тормозные колодки у одной из пар колес", - сказал собеседник агентства.По его словам, внешних признаков горения при осмотре вагона не обнаружено.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что на "Лубянке" "сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы". Движение поездов осуществляется в графике, добавили в Дептрансе.
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
У поезда на станции метро "Лубянка" в Москве задымились тормозные колодки

На станции метро "Лубянка" потушили участок шпалы, станция работает штатно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тормозные колодки задымились, по предварительной информации, у вагона поезда на станции "Лубянка" Сокольнической линии Московского метрополитена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На станции "Лубянка", предварительно, задымились тормозные колодки у одной из пар колес", - сказал собеседник агентства.
По его словам, внешних признаков горения при осмотре вагона не обнаружено.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что на "Лубянке" "сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы". Движение поездов осуществляется в графике, добавили в Дептрансе.
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