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Медведев рассказал о темпе набора в объединенную группу войск - РИА Новости, 04.07.2024
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17:27 04.07.2024 (обновлено: 17:40 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/medvedev-1957459893.html
Медведев рассказал о темпе набора в объединенную группу войск
Медведев рассказал о темпе набора в объединенную группу войск - РИА Новости, 04.07.2024
Медведев рассказал о темпе набора в объединенную группу войск
Среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подводя итоги... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:27
2024-07-04T17:40
дмитрий медведев
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подводя итоги первого полугодия 2024 года на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками. Видеозапись совещания размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте"."Среднесуточный темп набора (контрактников - ред.) остается стабильным, составляет около одной тысячи человек. Эта цифра может колебаться и в ту, и в другую сторону", - заявил Медведев
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дмитрий медведев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Медведев рассказал о темпе набора в объединенную группу войск

Медведев: темп набора в объединенную группу войск составляет около тыс человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подводя итоги первого полугодия 2024 года на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками. Видеозапись совещания размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
"Среднесуточный темп набора (контрактников - ред.) остается стабильным, составляет около одной тысячи человек. Эта цифра может колебаться и в ту, и в другую сторону", - заявил Медведев
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин поручил определить порядок выплат военным контрактникам
28 июня, 14:13
 
Дмитрий МедведевРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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