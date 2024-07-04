https://ria.ru/20240704/medvedev-1957342424.html

Медведев "поздравил" США с Днем независимости

Медведев "поздравил" США с Днем независимости - РИА Новости, 04.07.2024

Медведев "поздравил" США с Днем независимости

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале "поздравил" США с Днем независимости, посоветовав американцам под углом... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:46

2024-07-04T12:46

2024-07-04T13:12

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале "поздравил" США с Днем независимости, посоветовав американцам под углом собственной гражданской войны XIX века оценивать события украинского конфликта – его результатом, по его мнению, должно стать "возрождение Великой России". "Америка – страна с короткой историей, как бы это ни было обидно американцам, хотя и в ней есть яркие страницы. Одна из них – именно Гражданская война, в ходе которой было побеждено рабовладение. Именно под таким углом за океаном и должны оценивать наши события: по сути, гражданскую войну одного народа, в которой большинство вынуждено с оружием в руках отстаивать свою независимость в борьбе против новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК", - написал Медведев. По его словам, "результатом этой войны, как и в США в 19-м веке, должно стать объединение нашей страны", "возрождение Великой России". "Хей, американцы! Перефразируя вашего Трампа, Make Russia Great Again!", - добавил Медведев.Говоря о Гражданской войне, которая длилась с 1861 по 1865 год, он отметил, что "видны мрачные параллели с сегодняшним днём", включая "предчувствие гражданской войны". Кроме этого, по мнению зампреда Совбеза, сегодня многим ясно, что опыт противостояния северных штатов США и Конфедерации южных "имеет немалое сходство с украинским конфликтом". "Разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и б. Украины. При этом резко различались идеалы противников. У северян – равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов – бесчеловечный, дремучий расизм. Те же самые, что и сегодня, иностранные мерзавцы – как обычно, это Англия и Франция – нагло и бесцеремонно вмешивались в ход событий, желая победы Югу. Они поддерживали рабовладельцев точно так же, как сейчас помогают вместе с современными США нацистскому Киеву", - заметил он.

https://ria.ru/20240501/pozdravlenie-1943251997.html

https://ria.ru/20240702/medvedev-1956955391.html

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в мире, сша, россия, дмитрий медведев