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Медведев "поздравил" США с Днем независимости - РИА Новости, 04.07.2024
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12:46 04.07.2024 (обновлено: 13:12 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/medvedev-1957342424.html
Медведев "поздравил" США с Днем независимости
Медведев "поздравил" США с Днем независимости - РИА Новости, 04.07.2024
Медведев "поздравил" США с Днем независимости
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале "поздравил" США с Днем независимости, посоветовав американцам под углом... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:46
2024-07-04T13:12
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале "поздравил" США с Днем независимости, посоветовав американцам под углом собственной гражданской войны XIX века оценивать события украинского конфликта – его результатом, по его мнению, должно стать "возрождение Великой России". "Америка – страна с короткой историей, как бы это ни было обидно американцам, хотя и в ней есть яркие страницы. Одна из них – именно Гражданская война, в ходе которой было побеждено рабовладение. Именно под таким углом за океаном и должны оценивать наши события: по сути, гражданскую войну одного народа, в которой большинство вынуждено с оружием в руках отстаивать свою независимость в борьбе против новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК", - написал Медведев. По его словам, "результатом этой войны, как и в США в 19-м веке, должно стать объединение нашей страны", "возрождение Великой России". &quot;Хей, американцы! Перефразируя вашего Трампа, Make Russia Great Again!&quot;, - добавил Медведев.Говоря о Гражданской войне, которая длилась с 1861 по 1865 год, он отметил, что "видны мрачные параллели с сегодняшним днём", включая "предчувствие гражданской войны". Кроме этого, по мнению зампреда Совбеза, сегодня многим ясно, что опыт противостояния северных штатов США и Конфедерации южных "имеет немалое сходство с украинским конфликтом". "Разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и б. Украины. При этом резко различались идеалы противников. У северян – равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов – бесчеловечный, дремучий расизм. Те же самые, что и сегодня, иностранные мерзавцы – как обычно, это Англия и Франция – нагло и бесцеремонно вмешивались в ход событий, желая победы Югу. Они поддерживали рабовладельцев точно так же, как сейчас помогают вместе с современными США нацистскому Киеву", - заметил он.
https://ria.ru/20240501/pozdravlenie-1943251997.html
https://ria.ru/20240702/medvedev-1956955391.html
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в мире, сша, россия, дмитрий медведев
В мире, США, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев "поздравил" США с Днем независимости

Медведев пожелал США на День независимости "возродить Великую Россию"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале "поздравил" США с Днем независимости, посоветовав американцам под углом собственной гражданской войны XIX века оценивать события украинского конфликта – его результатом, по его мнению, должно стать "возрождение Великой России".
"Америка – страна с короткой историей, как бы это ни было обидно американцам, хотя и в ней есть яркие страницы. Одна из них – именно Гражданская война, в ходе которой было побеждено рабовладение. Именно под таким углом за океаном и должны оценивать наши события: по сути, гражданскую войну одного народа, в которой большинство вынуждено с оружием в руках отстаивать свою независимость в борьбе против новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК", - написал Медведев.
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По его словам, "результатом этой войны, как и в США в 19-м веке, должно стать объединение нашей страны", "возрождение Великой России".
«

"Хей, американцы! Перефразируя вашего Трампа, Make Russia Great Again!", - добавил Медведев.

Говоря о Гражданской войне, которая длилась с 1861 по 1865 год, он отметил, что "видны мрачные параллели с сегодняшним днём", включая "предчувствие гражданской войны". Кроме этого, по мнению зампреда Совбеза, сегодня многим ясно, что опыт противостояния северных штатов США и Конфедерации южных "имеет немалое сходство с украинским конфликтом".
"Разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и б. Украины. При этом резко различались идеалы противников. У северян – равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов – бесчеловечный, дремучий расизм. Те же самые, что и сегодня, иностранные мерзавцы – как обычно, это Англия и Франция – нагло и бесцеремонно вмешивались в ход событий, желая победы Югу. Они поддерживали рабовладельцев точно так же, как сейчас помогают вместе с современными США нацистскому Киеву", - заметил он.
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