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Лидера группы "Моральный кодекс" Мазаева экстренно госпитализировали
Лидера группы "Моральный кодекс" Мазаева экстренно госпитализировали - РИА Новости, 04.07.2024
Лидера группы "Моральный кодекс" Мазаева экстренно госпитализировали
Солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске в Калининградской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T22:19
2024-07-04T22:19
2024-07-04T23:15
шоубиз
светлогорск
калининградская область
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске в Калининградской области, сообщила РИА Новости директор певца."Да, это так", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли Мазаева увезли в реанимацию перед концертом в Калининградской области.Группа "Моральный кодекс" должна была дать юбилейный концерт 4 июля в "Янтарь Холле" в Светлогорске.
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светлогорск, калининградская область, происшествия
Шоубиз, Светлогорск, Калининградская область, Происшествия
Лидера группы "Моральный кодекс" Мазаева экстренно госпитализировали
Директор: лидера группы "Моральный кодекс" Мазаева экстренно госпитализировали