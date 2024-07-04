https://ria.ru/20240704/mazaev-1957517714.html

Лидера группы "Моральный кодекс" Мазаева экстренно госпитализировали

Лидера группы "Моральный кодекс" Мазаева экстренно госпитализировали - РИА Новости, 04.07.2024

Лидера группы "Моральный кодекс" Мазаева экстренно госпитализировали

Солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске в Калининградской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T22:19

2024-07-04T22:19

2024-07-04T23:15

шоубиз

светлогорск

калининградская область

происшествия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске в Калининградской области, сообщила РИА Новости директор певца."Да, это так", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли Мазаева увезли в реанимацию перед концертом в Калининградской области.Группа "Моральный кодекс" должна была дать юбилейный концерт 4 июля в "Янтарь Холле" в Светлогорске.

светлогорск

калининградская область

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светлогорск, калининградская область, происшествия