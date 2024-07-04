Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: доходы бюджета региона на 2024 год увеличатся на 2,2 млрд рублей - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
17:17 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/matushkin-1957456521.html
Матушкин: доходы бюджета региона на 2024 год увеличатся на 2,2 млрд рублей
Матушкин: доходы бюджета региона на 2024 год увеличатся на 2,2 млрд рублей - РИА Новости, 04.07.2024
Матушкин: доходы бюджета региона на 2024 год увеличатся на 2,2 млрд рублей
На июньском заседании депутаты Тамбовской областной Думы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2023 год, при этом доходы бюджета... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:17
2024-07-04T17:17
тамбовская область
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957455946_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ffc3f5656d110582682ce2e844c03948.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На июньском заседании депутаты Тамбовской областной Думы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2023 год, при этом доходы бюджета на 2024 год увеличатся на 2,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Бюджет Тамбовской области, как и в предыдущие годы, сохранил социальную направленность. Расходы на социальную сферу составили более 43 миллиардов рублей, или 62% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области. В 2023 году в Тамбовской области успешно реализовывались национальные проекты, а также указы президента Российской Федерации, направленные на повышение заработной платы отдельных категорий работников", - пояснил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что из бюджета Тамбовской области на реализацию национальных проектов направлено 12 миллиардов рублей. Наибольший объем финансирования пришелся на реализацию таких национальных проектов, как "Демография", "Безопасные качественные дороги", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда". Меры, предпринятые правительством Тамбовской области для поддержки экономики и социальной сферы, позволили обеспечить своевременное и полное исполнение всех расходных обязательств Тамбовской области. Бюджет Тамбовской области в 2023 году исполнен с профицитом в сумме 1,3 миллиарда рублей. Наибольший объем доходов бюджета Тамбовской области поступил от налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов и налога на имущество организаций. Также на заседании были внесены изменения в бюджет 2024 года в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, увеличения объема расходов бюджета и уменьшения размера дефицита бюджета области, а также объема государственного долга Тамбовской области. Доходы бюджета увеличены на 2,2 миллиарда рублей, расходы на 1,9 миллиарда рублей. "Бюджету Тамбовской области предусмотрены дополнительно из федерального бюджета средства, которые будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на реализацию пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, на оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем, на ежемесячное денежное вознаграждение педагогам, на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведения работ при догазификации", - сказал Матушкин. С учетом вносимых изменений параметры бюджета области на 2024 год составят: доходы - 70,8 миллиарда рублей, расходы - 73,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240228/byudzhet-1930034584.html
https://ria.ru/20231227/matushkin-1918457298.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957455946_129:0:1196:800_1920x0_80_0_0_bf83096da1e1a4d8cb8dbd54b399769c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума

Матушкин: доходы бюджета региона на 2024 год увеличатся на 2,2 млрд рублей

© Фото: пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото: пресс-служба Тамбовской областной Думы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На июньском заседании депутаты Тамбовской областной Думы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2023 год, при этом доходы бюджета на 2024 год увеличатся на 2,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Бюджет Тамбовской области, как и в предыдущие годы, сохранил социальную направленность. Расходы на социальную сферу составили более 43 миллиардов рублей, или 62% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области. В 2023 году в Тамбовской области успешно реализовывались национальные проекты, а также указы президента Российской Федерации, направленные на повышение заработной платы отдельных категорий работников", - пояснил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба.
Матушкин: доходы бюджета Тамбовской области увеличатся на 2,3 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Матушкин: доходы бюджета Тамбовской области увеличатся на 2,3 млрд рублей
28 февраля, 16:33
Он отметил, что из бюджета Тамбовской области на реализацию национальных проектов направлено 12 миллиардов рублей. Наибольший объем финансирования пришелся на реализацию таких национальных проектов, как "Демография", "Безопасные качественные дороги", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда". Меры, предпринятые правительством Тамбовской области для поддержки экономики и социальной сферы, позволили обеспечить своевременное и полное исполнение всех расходных обязательств Тамбовской области. Бюджет Тамбовской области в 2023 году исполнен с профицитом в сумме 1,3 миллиарда рублей. Наибольший объем доходов бюджета Тамбовской области поступил от налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов и налога на имущество организаций.
Также на заседании были внесены изменения в бюджет 2024 года в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, увеличения объема расходов бюджета и уменьшения размера дефицита бюджета области, а также объема государственного долга Тамбовской области. Доходы бюджета увеличены на 2,2 миллиарда рублей, расходы на 1,9 миллиарда рублей.
"Бюджету Тамбовской области предусмотрены дополнительно из федерального бюджета средства, которые будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на реализацию пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, на оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем, на ежемесячное денежное вознаграждение педагогам, на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведения работ при догазификации", - сказал Матушкин.
С учетом вносимых изменений параметры бюджета области на 2024 год составят: доходы - 70,8 миллиарда рублей, расходы - 73,3 миллиарда рублей.
Депутат Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Матушкин: бюджет региона на 2024 год остается социально направленным
27 декабря 2023, 14:50
 
Тамбовская областьТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала