https://ria.ru/20240704/matushkin-1957456521.html

Матушкин: доходы бюджета региона на 2024 год увеличатся на 2,2 млрд рублей

Матушкин: доходы бюджета региона на 2024 год увеличатся на 2,2 млрд рублей - РИА Новости, 04.07.2024

Матушкин: доходы бюджета региона на 2024 год увеличатся на 2,2 млрд рублей

На июньском заседании депутаты Тамбовской областной Думы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2023 год, при этом доходы бюджета... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:17

2024-07-04T17:17

2024-07-04T17:17

тамбовская область

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На июньском заседании депутаты Тамбовской областной Думы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2023 год, при этом доходы бюджета на 2024 год увеличатся на 2,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Бюджет Тамбовской области, как и в предыдущие годы, сохранил социальную направленность. Расходы на социальную сферу составили более 43 миллиардов рублей, или 62% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области. В 2023 году в Тамбовской области успешно реализовывались национальные проекты, а также указы президента Российской Федерации, направленные на повышение заработной платы отдельных категорий работников", - пояснил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что из бюджета Тамбовской области на реализацию национальных проектов направлено 12 миллиардов рублей. Наибольший объем финансирования пришелся на реализацию таких национальных проектов, как "Демография", "Безопасные качественные дороги", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда". Меры, предпринятые правительством Тамбовской области для поддержки экономики и социальной сферы, позволили обеспечить своевременное и полное исполнение всех расходных обязательств Тамбовской области. Бюджет Тамбовской области в 2023 году исполнен с профицитом в сумме 1,3 миллиарда рублей. Наибольший объем доходов бюджета Тамбовской области поступил от налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов и налога на имущество организаций. Также на заседании были внесены изменения в бюджет 2024 года в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, увеличения объема расходов бюджета и уменьшения размера дефицита бюджета области, а также объема государственного долга Тамбовской области. Доходы бюджета увеличены на 2,2 миллиарда рублей, расходы на 1,9 миллиарда рублей. "Бюджету Тамбовской области предусмотрены дополнительно из федерального бюджета средства, которые будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на реализацию пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, на оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем, на ежемесячное денежное вознаграждение педагогам, на предоставление субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведения работ при догазификации", - сказал Матушкин. С учетом вносимых изменений параметры бюджета области на 2024 год составят: доходы - 70,8 миллиарда рублей, расходы - 73,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240228/byudzhet-1930034584.html

https://ria.ru/20231227/matushkin-1918457298.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума