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Матушкин: забота о членах семьи участников СВО – первостепенная задача - РИА Новости, 04.07.2024
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Тамбовская область
 
13:05 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/matushkin-1957342065.html
Матушкин: забота о членах семьи участников СВО – первостепенная задача
Матушкин: забота о членах семьи участников СВО – первостепенная задача - РИА Новости, 04.07.2024
Матушкин: забота о членах семьи участников СВО – первостепенная задача
Одной из важнейшей задач является забота о семьях участников спецоперации, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, комментируя новую... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:05
2024-07-04T13:05
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Одной из важнейшей задач является забота о семьях участников спецоперации, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, комментируя новую выплату для Героев РФ. На июньском заседании депутаты Тамбовской областной Думы приняли закон, который предусматривает выплату в 1 миллион рублей родителям военнослужащих, получивших звание Героя Российской Федерации посмертно при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции. "Закон был внесен в региональный парламент главой Тамбовской области Максимом Борисовичем Егоровым и, конечно же, депутаты его поддержали. Забота о членах семьи участников специальной военной операции, их поддержка — это сегодня одна из важнейших задач", - подчеркнул Матушкин, его слова приводит пресс-служба регионального парламента. По словам председателя Заксобрания, единовременная денежная выплата в размере 1 миллион рублей будет полагаться в равных долях постоянно или преимущественно проживающим на территории Тамбовской области родителям (усыновителям) военнослужащих, проходивших военную службу на территории РФ, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ, лиц, заключивших в целях участия в специальной военной операции с министерством обороны РФ контракт о пребывании в добровольческом формировании на территории страны, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, получивших звание Героя РФ посмертно.
https://ria.ru/20240702/reyting-1956807439.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума

Матушкин: забота о членах семьи участников СВО – первостепенная задача

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Одной из важнейшей задач является забота о семьях участников спецоперации, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, комментируя новую выплату для Героев РФ.
На июньском заседании депутаты Тамбовской областной Думы приняли закон, который предусматривает выплату в 1 миллион рублей родителям военнослужащих, получивших звание Героя Российской Федерации посмертно при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции.
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"Закон был внесен в региональный парламент главой Тамбовской области Максимом Борисовичем Егоровым и, конечно же, депутаты его поддержали. Забота о членах семьи участников специальной военной операции, их поддержка — это сегодня одна из важнейших задач", - подчеркнул Матушкин, его слова приводит пресс-служба регионального парламента.
По словам председателя Заксобрания, единовременная денежная выплата в размере 1 миллион рублей будет полагаться в равных долях постоянно или преимущественно проживающим на территории Тамбовской области родителям (усыновителям) военнослужащих, проходивших военную службу на территории РФ, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ, лиц, заключивших в целях участия в специальной военной операции с министерством обороны РФ контракт о пребывании в добровольческом формировании на территории страны, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, получивших звание Героя РФ посмертно.
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Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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