https://ria.ru/20240704/matushkin-1957342065.html

Матушкин: забота о членах семьи участников СВО – первостепенная задача

Матушкин: забота о членах семьи участников СВО – первостепенная задача - РИА Новости, 04.07.2024

Матушкин: забота о членах семьи участников СВО – первостепенная задача

Одной из важнейшей задач является забота о семьях участников спецоперации, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, комментируя новую... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:05

2024-07-04T13:05

2024-07-04T13:05

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Одной из важнейшей задач является забота о семьях участников спецоперации, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, комментируя новую выплату для Героев РФ. На июньском заседании депутаты Тамбовской областной Думы приняли закон, который предусматривает выплату в 1 миллион рублей родителям военнослужащих, получивших звание Героя Российской Федерации посмертно при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции. "Закон был внесен в региональный парламент главой Тамбовской области Максимом Борисовичем Егоровым и, конечно же, депутаты его поддержали. Забота о членах семьи участников специальной военной операции, их поддержка — это сегодня одна из важнейших задач", - подчеркнул Матушкин, его слова приводит пресс-служба регионального парламента. По словам председателя Заксобрания, единовременная денежная выплата в размере 1 миллион рублей будет полагаться в равных долях постоянно или преимущественно проживающим на территории Тамбовской области родителям (усыновителям) военнослужащих, проходивших военную службу на территории РФ, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ, лиц, заключивших в целях участия в специальной военной операции с министерством обороны РФ контракт о пребывании в добровольческом формировании на территории страны, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, получивших звание Героя РФ посмертно.

https://ria.ru/20240702/reyting-1956807439.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума