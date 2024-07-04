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Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" обвинили в хулиганстве - РИА Новости, 04.07.2024
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14:27 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/lungu-1957383627.html
Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" обвинили в хулиганстве
Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" обвинили в хулиганстве - РИА Новости, 04.07.2024
Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" обвинили в хулиганстве
Полиция Кишинева проводит доследственную проверку по статье о хулиганстве в отношении лидера оппозиционной партии "Шанс" Алексея Лунгу, сообщила журналистам в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:27
2024-07-04T14:27
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КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Полиция Кишинева проводит доследственную проверку по статье о хулиганстве в отношении лидера оппозиционной партии "Шанс" Алексея Лунгу, сообщила журналистам в четверг глава пресс-службы генерального инспектората полиции МВД Молдавии Диана Фетко. В среду оппозиционер Лунгу был задержан сотрудниками правоохранительных органов Молдавии за участие в митинге перед зданием суда в Кишиневе, где должно было пройти слушание по делу о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор". "Проводится доследственная проверка Лунгу по статье о хулиганстве, также начато производство о правонарушении за неподчинение полиции", — отметила Фетко. Адвокаты Лунгу и его сторонники настаивают на том, что задержание было политически мотивированным и направленным на подавление оппозиции. В МВД утверждают, что действия полиции соответствуют закону.
https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957336429.html
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" обвинили в хулиганстве

Полиция Кишинева проводит проверку в отношении лидера партии "Шанс" Лунгу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Шанс" Алексей Лунгу
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Полиция Кишинева проводит доследственную проверку по статье о хулиганстве в отношении лидера оппозиционной партии "Шанс" Алексея Лунгу, сообщила журналистам в четверг глава пресс-службы генерального инспектората полиции МВД Молдавии Диана Фетко.
В среду оппозиционер Лунгу был задержан сотрудниками правоохранительных органов Молдавии за участие в митинге перед зданием суда в Кишиневе, где должно было пройти слушание по делу о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор".
"Проводится доследственная проверка Лунгу по статье о хулиганстве, также начато производство о правонарушении за неподчинение полиции", — отметила Фетко.
Адвокаты Лунгу и его сторонники настаивают на том, что задержание было политически мотивированным и направленным на подавление оппозиции. В МВД утверждают, что действия полиции соответствуют закону.
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