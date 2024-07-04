https://ria.ru/20240704/lungu-1957383627.html

Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" обвинили в хулиганстве

Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" обвинили в хулиганстве - РИА Новости, 04.07.2024

Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" обвинили в хулиганстве

Полиция Кишинева проводит доследственную проверку по статье о хулиганстве в отношении лидера оппозиционной партии "Шанс" Алексея Лунгу, сообщила журналистам в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:27

2024-07-04T14:27

2024-07-04T14:27

в мире

кишинев

молдавия

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КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Полиция Кишинева проводит доследственную проверку по статье о хулиганстве в отношении лидера оппозиционной партии "Шанс" Алексея Лунгу, сообщила журналистам в четверг глава пресс-службы генерального инспектората полиции МВД Молдавии Диана Фетко. В среду оппозиционер Лунгу был задержан сотрудниками правоохранительных органов Молдавии за участие в митинге перед зданием суда в Кишиневе, где должно было пройти слушание по делу о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор". "Проводится доследственная проверка Лунгу по статье о хулиганстве, также начато производство о правонарушении за неподчинение полиции", — отметила Фетко. Адвокаты Лунгу и его сторонники настаивают на том, что задержание было политически мотивированным и направленным на подавление оппозиции. В МВД утверждают, что действия полиции соответствуют закону.

https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957336429.html

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в мире, кишинев, молдавия