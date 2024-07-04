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Лукашенко рассказал, на что не способен Запад - РИА Новости, 04.07.2024
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10:22 04.07.2024 (обновлено: 11:58 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957285050.html
Лукашенко рассказал, на что не способен Запад
Лукашенко рассказал, на что не способен Запад - РИА Новости, 04.07.2024
Лукашенко рассказал, на что не способен Запад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Астане на саммите ШОС, что инициативу в выстраивании подлинной безопасности должны взять на себя страны... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:22
2024-07-04T11:58
в мире
белоруссия
астана
казахстан
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
шос
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Астане на саммите ШОС, что инициативу в выстраивании подлинной безопасности должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку Запад оказался на это не способным. Заседание совета глав государств-членов ШОС в четверг в Астане началось с церемонии подписания соответствующих документов. Спустя несколько минут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о приеме Минска в организацию. "Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно", - приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта. Со своей стороны, заверил он, Белоруссия постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнеров сфере. Президент на саммите ШОС рассказал о конкретных направлениях, которым республика в качестве полноправного участника планирует уделить повышенное внимание. Глава белорусского государства подчеркнул, что страна готова работать рука об руку с новым председательством, а после Казахстана председательство в ШОС перейдет Китаю, по реализации совместных приоритетов.
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957259394.html
https://ria.ru/20240704/shos-1957260812.html
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в мире, белоруссия, астана, казахстан, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, шос
В мире, Белоруссия, Астана, Казахстан, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, ШОС
Лукашенко рассказал, на что не способен Запад

Лукашенко: Запад не способен выстраивать подлинную глобальную безопасность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Астане на саммите ШОС, что инициативу в выстраивании подлинной безопасности должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку Запад оказался на это не способным.
Заседание совета глав государств-членов ШОС в четверг в Астане началось с церемонии подписания соответствующих документов. Спустя несколько минут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о приеме Минска в организацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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"Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно", - приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта.
Со своей стороны, заверил он, Белоруссия постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнеров сфере.
Президент на саммите ШОС рассказал о конкретных направлениях, которым республика в качестве полноправного участника планирует уделить повышенное внимание. Глава белорусского государства подчеркнул, что страна готова работать рука об руку с новым председательством, а после Казахстана председательство в ШОС перейдет Китаю, по реализации совместных приоритетов.
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В миреБелоруссияАстанаКазахстанАлександр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевШОС
 
 
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