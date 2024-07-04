https://ria.ru/20240704/livan-1957436291.html

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски около 200 ракет из Ливана

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски около 200 ракет из Ливана - РИА Новости, 04.07.2024

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски около 200 ракет из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о том, что со стороны Ливана по северным территориям страны было выпущено около 200 ракет и более 20... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:33

2024-07-04T16:33

2024-07-04T16:33

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

исраэль кац

хасан насрулла

ливан

ближний восток

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о том, что со стороны Ливана по северным территориям страны было выпущено около 200 ракет и более 20 подозрительных воздушных целей, часть которых была перехвачена. Портал Ynet назвал эту атаку со стороны шиитского движения "Хезболлах" самой сильной по интенсивности обстрелов с 7 октября 2023 года, когда на Ближнем Востоке начался очередной виток эскалации конфликта. Движение "Хезболлах" ранее в четверг заявляло, что атаковало военные объекты на севере Израиля, выпустив порядка 200 снарядов. "После того, как сегодня утром на севере Израиля прозвучали сирены, были зафиксированы пуски около 200 снарядов и более 20 подозрительных воздушных целей, из Ливана по территорию Израиля. Некоторые из них были перехвачены системами ПВО Армии обороны Израиля и силами ВВС", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. В результате атаки в ряде районов на севере Израиля вспыхнули пожары, сообщалось также о двух пострадавших. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240704/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, исраэль кац, хасан насрулла, ливан, ближний восток, израиль, в мире