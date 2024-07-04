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Мальчика, помочившегося в лифте в Краснодаре, ждет общение с полицией - РИА Новости, 04.07.2024
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14:41 04.07.2024 (обновлено: 14:54 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/lift-1957390432.html
Мальчика, помочившегося в лифте в Краснодаре, ждет общение с полицией
Мальчика, помочившегося в лифте в Краснодаре, ждет общение с полицией - РИА Новости, 04.07.2024
Мальчика, помочившегося в лифте в Краснодаре, ждет общение с полицией
Полиция проведёт профилактическую беседу с мальчиком, который сломал лифт в многоэтажке в Краснодаре, помочившись на кнопки, а также с его родителями о... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:41
2024-07-04T14:54
происшествия
краснодар
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Полиция проведёт профилактическую беседу с мальчиком, который сломал лифт в многоэтажке в Краснодаре, помочившись на кнопки, а также с его родителями о недопустимости такого поведения, сообщили в УМВД города. Ранее в сети интернет появилось видео, где мальчик в многоэтажке поднимается на лифте и мочится на кнопки. Когда в результате лифт остановился, ребёнок схватился за голову, начал прыгать и кричать, чтобы его выпустили, сопровождая всё это нецензурной лексикой. В среду в УК "Флотилия" рассказали РИА Новости, что с мамой ребёнка уже проведена беседа. Женщина обещала полностью оплатить ремонт. По словам представителя компании, инцидент произошёл вечером во вторник. Кнопки заклинило, и лифт застрял. "В настоящее время проводится проверка по факту инцидента с несовершеннолетним в лифте. С ребёнком и его родителями будет проведена соответствующая профилактическая работа о недопустимости подобного поведения", - говорится в сообщении. Уточняется, что по окончании разбирательства будет оценён причиненный общедомовому имуществу материальный ущерб.
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происшествия, краснодар, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мальчика, помочившегося в лифте в Краснодаре, ждет общение с полицией

Полиция проведет беседу с мальчиком, помочившимся на кнопки лифта в Краснодаре

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияМальчик сломал лифт в доме Краснодара
Мальчик сломал лифт в доме Краснодара - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Мальчик сломал лифт в доме Краснодара
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Полиция проведёт профилактическую беседу с мальчиком, который сломал лифт в многоэтажке в Краснодаре, помочившись на кнопки, а также с его родителями о недопустимости такого поведения, сообщили в УМВД города.
Ранее в сети интернет появилось видео, где мальчик в многоэтажке поднимается на лифте и мочится на кнопки. Когда в результате лифт остановился, ребёнок схватился за голову, начал прыгать и кричать, чтобы его выпустили, сопровождая всё это нецензурной лексикой.
В среду в УК "Флотилия" рассказали РИА Новости, что с мамой ребёнка уже проведена беседа. Женщина обещала полностью оплатить ремонт. По словам представителя компании, инцидент произошёл вечером во вторник. Кнопки заклинило, и лифт застрял.
"В настоящее время проводится проверка по факту инцидента с несовершеннолетним в лифте. С ребёнком и его родителями будет проведена соответствующая профилактическая работа о недопустимости подобного поведения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по окончании разбирательства будет оценён причиненный общедомовому имуществу материальный ущерб.
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ПроисшествияКраснодарРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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